美股｜道指收市跌670點　納指收窄至跌0.35%　Tesla瀉近4.5%

美國周二（3月4日）起向中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，市場憂慮全球貿易戰加劇，美股早段延續跌勢，道指最多曾跌843點，至收市仍跌670點；納指最多曾挫2.1%，至收市大幅縮窄至0.35%。



其中，數據顯示Tesla在中國生產的電動車銷量2月下跌49.2%，令股價最多曾跌8%，至收市仍跌4.47%，每股收報271.92美元。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收漲1.95% 恒指夜期高水72點

道指收市報42,520.99 點，跌670.25點或1.55%；納指收報18,285.16點，跌65.03點或0.35%；標普500指數收報5,778.15點，跌71.57點或1.22%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.95%。其中，阿里巴巴跌0.73%。

恒指夜市期指收報23,014點，升125點，較恒指收市22,941點，高水72點，成交21,465張。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia反彈1.67% Meta跌2.3%

受關稅政策影響，在北美擁有龐大供應鏈的福特汽車（Ford Motor）股價跌2.88%、通用汽車（General Motors）挫4.56%。

AI晶片龍頭Nvidia繼前一天暴跌後，周二反彈1.67%，每股收報115.96美元。其他大型股方面，Google母公司Alphabet升2.34%；Facebook母公司Meta則跌2.30%。Amazon亦跌0.60%、蘋果挫0.88%。

圖為2024年10月1日，人們在美國紐約市曼哈頓的Target商店內購物。（Reuters）

零售商Target跌3% Best Buy瀉13%

零售巨頭Target跌3.00%，該公司預測全年同店銷售額低於市場預期。電子產品零售商Best Buy因發布悲觀預測，股價挫13.30%