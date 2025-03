亞特蘭大聯儲模型降美首季經濟預測　料負增長2.8%

美國亞特蘭大聯儲銀行GDPNow模型最新預測,美國經濟的出現斷崖式下滑。該模型對美國2025年第一季度實際GDP增長(經季節性調整的年率)的估計為負2.8%,低於2月28日的負1.5%。



模型又調低當地第一季度實際個人消費支出增長和實際私人固定投資增長預測,分別從1.3%和3.5%降至0.0%和0.1%。

GDPNow模型每隔數日便會更新一次,頻度取決於高頻數據的更新情況。一般而言越接近實際數據公布日,各項訊息更為充分,預測誤差越小。GDPnow沒有主觀的調整,評估完全基於模型的數學結果。不過,該模型基於即時數據的實際GDP連續估計仍廣受研究者認可。

另一方面,聖路易斯聯儲銀行行長穆薩勒姆表示,預計今年美國經濟將繼續擴張,但近期弱於預期的消費和住房數據以及商業聯繫人的報告,引發了對經濟增長可能面臨風險的擔憂。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)