港鐵去年多賺逾倍至近158億元　末期息89仙

港鐵（0066）公布截至去年底止全年業績， 經常性業務利潤按年增加68.4%至72.1億元，股東應佔淨利潤為157.72億元，按年增加102.6%。派末期息89仙，全年派息131仙，按年持平。



公司又指出年內收入600.11億元，按年增加5.3%。其中香港車務營運收入230.13億元，車站商務收入為53.43億元，香港物業租賃及管理業務收入為53.79億元。中國內地及國除鐵路﹑物業租賃及管理附屬公司收入254.67億元，其他業務收入為8.09億元。

港鐵指出，年內香港車務營運虧損收窄至6,300萬元，車站商務利潤37.73億元，香港物業租賃及管理業務利潤為41.69億元，中國內地及國際鐵路﹑物業租賃及管理業務年內利潤12.23億元。

年內投資物業公平值虧損17億元

同時又表示年內投資物業公平價值計量虧損17.03億元，2023年錄得公平價值收益14.2億元。

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公司指出年內來自物業發展利潤為102億元，主要來自「日出康城」第十一期﹑何文田站第一期﹑「港島南岸」第一﹑第二﹑第四及第五期等項目。

公司表示，縱使經營業績在2024年取得令人滿意成績，但大部份盈利將用於現有鐵路綫提升及更迎，以及新鐵路項目規劃與建設，有關項目須要龐大資金支持。公司又指出未來會專注於成本管理﹑優化資金安排及保持強健的資產負債表，以協助港鐵及香港透過新鐵路建設推動發展。

東涌東站是地面車站，設架空車站大堂，並設兩個出入口，由行人天橋連接未來東涌東新發展區。（港鐵提供圖片/模擬圖片）

未來12個月推東涌東站第二期項目

港鐵指出會視乎及銷售進度，預期為何文田站第二期﹑「港島南岸」第三期及「日出康城」第十二期的物業發展利潤入帳，並繼續為「港島南岸」第五期及何文田站第一期的物業發展利潤入帳。

公司指出會視乎情況，在未來12個月推出東涌東站第二期及屯門第16區站第一期項目進行招標。