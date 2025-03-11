美股｜道指收市跌890點　納指瀉4%　Tesla暴跌15%　中概股跌3.59%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策，令市場憂慮貿易戰或導致美國經濟衰退，美股周一（3月10日）下跌，跌勢一度擴大至道指跌瀉1188點、納指最多跌4.9%、標指挫逾3.5%，其後有所收窄。



2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

其中，Tesla股價最多曾跌15.9%，至收市跌15.43%，每股收報222.15美元。該公司此前被瑞銀下調股價目標，以及減低第一季交付量預測。

道指收市報41,911.71點，跌890.01點或2.08%；納指收報17,468.32點，跌727.90點或4.00%；標普500指數收報5,614.56點，跌155.64點或2.70%。

圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

阿里跌逾5% 嗶哩嗶哩挫近一成

中國的經濟數據加劇市場憂慮，反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌3.59%。其中，阿里巴巴跌5.77%，嗶哩嗶哩跌9.50%。

恒指夜期收報23,321點 低水462點

恒指夜市期指收報23,321點，跌437點，較恒指收市23,783點，低水462點，成交27,662張。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia跌5% Meta蘋果Alphabet挫逾4%

其他美股七雄股也受壓，AI晶片龍頭Nvidia收市跌5.07%，每股收報106.98美元，為跌幅最大道指成份股。蘋果公司（Apple）跌4.85%、Facebook母公司Meta挫4.42%，Google母公司Alphabet跌4.49%、微軟挫3.34%、Amazon亦跌2.36%。

摩根大通（JPMorgan Chase）跌4.15%、高盛（Goldman Sachs）跌5.00%。