美國經濟｜特朗普稱經濟正轉型　對衰退說避而不談

近期美國公布的經濟數據不及市場預期,市場人士對當地經濟於年內出現衰退的預測升溫。不過他最新接受美國傳媒訪問時指出,當地經濟正在轉型,對是否會出現衰退則避而不談。



《彭博》報道,美國總統特朗普表示,經濟面臨「轉型期」,隨著他上任之初關注關稅和聯邦政府裁員議題引發市場動盪,這種說法轉移外界們對經濟放緩風險的疑慮。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)