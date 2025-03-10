美國經濟｜特朗普稱經濟正轉型　對衰退說避而不談

近期美國公布的經濟數據不及市場預期，市場人士對當地經濟於年內出現衰退的預測升溫。不過他最新接受美國傳媒訪問時指出，當地經濟正在轉型，對是否會出現衰退則避而不談。



《彭博》報道，美國總統特朗普表示，經濟面臨「轉型期」，隨著他上任之初關注關稅和聯邦政府裁員議題引發市場動盪，這種說法轉移外界們對經濟放緩風險的疑慮。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

稱經濟正轉型期

特朗普在霍士新聞（Fox News）的《Sunday Morning Futures》節目中，當被問及是否預計今年會出現經濟衰退時， 特朗普說：「我討厭預測這樣的事情。這是一個轉型期，因為我們在做一件非常大的事情。」

雖然特朗普拒絕回答這個問題，但他的回應與他上周在國會的演講以及財政部長貝森特等政府高級官員最近的一系列評論大致一致。特朗普團隊論點的核心在於未來減稅和關稅收入的前景，官員們認為這將刺激經濟。

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

特朗普反覆無常的關稅政策令投資人感到不安，引發科技股拋售和多年未見的波動。貝森特於上周五（7日）在《CNBC》上表示，對政府支出產生了依賴的美國經濟將經歷「脫癮期」，債券交易員預示著美國經濟停滯的風險正在增加。

特朗普3月4日在國會聯席會議上發表演說定下了基調，承認關稅生效後可能會有一個「調整期」。他在演講中表示：「肯定會有一些干擾，但我們可以接受。」「不會太多。」

上周，股市遭遇了特朗普四個月前勝選以來最深度的下跌。