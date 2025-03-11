洪灝指港股市帳率已升逾2年新高　往後須視乎企業盈利

思睿集團首席經濟學家洪灝表示，港股已經歷今年這一波轟轟烈烈的行情後，市帳率已回到2021年3月及2023年2月以來高位，又指出若這一波行情屬市場估值重估的行情，當市場重估後往後就要視乎企業盈利。



他指出目前港股市場投資者情緒高漲，可是從技術圖形顯示，阿里（9988）及港交所（0388）仍未突破去年9月以來高位，因此逆向投資者可以稍作等待，以尋找更好的加倉時機。

洪灝指出港股這一輪升勢與估值重估有關。（資料圖片）

談及人工智能（AI）時，他指出中國在AI大模型競賽中一下子成為第一梯隊。當這輪炒作熱潮過後，學術界要思考如何作進一步研究，如何將AI技術革命變成實實在在的基本面變化及公司盈利增長，才是最重要。他又指出今年以來人型機械人板塊累升70%，這是一個投資機會，但最後是否成為真正賺錢機會尚未清楚。

黃金或步入一個新牛市

洪灝又指出中國的競爭總是低成本的競爭，未來會否因為AI的進步而出現差異化競爭是令人期待。若真正有思考能力的機械人，能夠做到養老﹑做家事的目的。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

對於美元走勢，洪灝指出美元信用缺失的風險必然導致美元貶值，並且已發生。要對沖美元信用的風險﹑對沖下一階段的遠期通脹風險﹑對沖地緣政治風險，黃金應佔一席位。他又指出「黃金是拿來囤的，不是拿來炒的，也不是拿來用的」，所以3,200美元目標價屬前所未有的高點，惟這個新高才是起步。他直言大牛市是從新的價格高點開始，而非從低位開展。價格新高產生一個新牛市，這才是重新定義黃金存在價值的道路。