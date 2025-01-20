去年神準清倉港股！　洪灝教路謀4周賺全年錢　一類資產可AII in

港股舊年可謂蕩氣迴腸，被譽為「中國最準分析師」的思睿集團首席經濟學家洪灝，接受《香港01》專訪時表示，已於去年10月8日，港股突破23000點的位置清倉，完美押中整輪漲幅，他總結稱，「我2024年賺的錢都是『做多』中國賺的，且還打算這麼幹下去。」



洪灝以模型為依據，總結出當前市況中，投資港股最簡單的一大「秘訣」。他預測，2025年港股會迎來至少兩輪機會，僅用4周就可賺得全年的利潤；而全年部署中，有一類中國資產甚至值得100%「AII in」。



洪灝提醒稱，操作港股絕不可「買了不動，躺平裝死」。（周令知攝）

港股操作須耐心「擇時」 4周時間可獲整年利潤

港股去年總體呈現「先低後高」格局，春秋分別迎來牛市。洪灝自爆，其精準捕捉兩輪升勢，4月升勢雖遺憾錄得3分之1的回吐；9月的狂飆市況，就押中整輪，於10月8日近峰頂位置清倉。回顧全年戰績，他透露，跑贏了自己指數的benchmark（基金經理業績基準）約15%。

他親揭精準操作的秘訣，絕非福至心靈「猜出來」，而是依據模型，如黃金分割線。近年港股最牛見31183點，最熊為14597點，據該理論，高低兩點間的23.6%、50%、61.8%均可成為重要支持或阻力位，而50%區間的黃金分割，就更為關鍵，對應22890點。因此，他選擇清倉離場的時機，恰以此為參考。

2024年10月6日，洪灝於微博個人賬號發表訂閱文章，認為23000點為峰值位置，印證其後續高位離場的部署。（微博截圖）

洪灝預計，港股暫會於兩萬點拉鋸，要靜待3月的兩會召開，且若無遠超預期的刺激政策，料難突破16000至23000點的區間波動，但全年仍至少有春秋兩次的上升市機會。他特別強調，操作港股絕不可「買了不動，躺平裝死，這是最壞的策略」，一定要「擇時」，若擇時得宜，可用不超過4個星期的時間成本，完成全年的獲利需求。

他狡黠調侃稱，「投資一定要保持耐心，清風拂山崗，明月照大江，虧錢最主要的原因，就是自己說服自己買進去，千萬不要這樣，沒有機會就等著，一年只有10%的時間窗口，能讓你賺大錢，其他時候你就再去躺平，去玩。」

「投資一定要保持耐心，清風拂山崗，明月照大江，虧錢最主要的原因，就是自己說服自己買進去。」

兩類股份有部署機會 勿忽視盈利及現金流

簡單而言，16000點買，23000點沽，擇時的「金科玉律」已在手，擇股就同樣關鍵。洪灝形容稱，當前港股有流動性的股票只約30隻，而估值便宜的只會越來越便宜，因此根據估值或主題揀股並不靠譜。

若想把握2025年的牛市，他就認為，首選交易所股份及券商股，此類股份是對於市場的直接反映，且相當於已經加了槓桿。

另一方面，港股尚有大把好公司，現金流非常強勁，「好公司什麼時候都是可以買的，但不等於好公司不跌」，此類就為耳熟能詳的，幾隻內地龍頭科技股。與之相對的，洪灝就警告稱，沒有企業盈利，沒有現金流的公司，無論是否派高息誘人，都不宜沾染。

此外，他續為投資者「排雷」稱，對外部需求太敏感、海外佔比過大，乃至競爭太激烈的出口股，都不推薦。而去年的兩輪政策市中，率先彈起的內房股，更獲其銳評「垃圾我從來不買，你從垃圾裡撿到寶，那也是垃圾，只是比其他的垃圾好一點」，警示投資者勿忽視基本面。

「好公司什麼時候都是可以買的，但不等於好公司不跌」； 「垃圾我從來不買，你從垃圾裡撿到寶，那也是垃圾，只是比其他的垃圾好一點」

洪灝預計，港股2025年至少還有春秋兩輪上升市況。（資料圖片）

料消費刺激功效有限 構想內地降息至0

洪灝反復強調，當下最好的辦法就是等待兩會，相信政策態度很清晰，只是暫時缺乏具體的數據，不過其認為，今次出台的赤字率將高於4%。但有別於市場普遍憧憬的，「救消費」令相關股份受惠，洪灝明言，消費股僅有交易性的機會，而不是趨勢性的。

他解釋稱，「中國人本身就不愛消費，就愛儲蓄，中國的國民儲蓄率（national saving rate）高近50%，全世界最高，沒有之一。我們以前沒錢也存這麼多錢，未雨綢繆，養兒防老，這是一個文化現象。」故而其構想，與其刺激消費，不如刺激投資，建橋修路、投資智慧城市等，提振消費最重要的根源，是要提升居民收入，僅派發消費券等功效有限。

此外，他更提出「簡單粗暴」的政策假設，即由於內地現在並無通脹憂慮，不妨直接降息至0，屆時伴隨人行的出手保護，相信匯率會維持在約1美元兌7.5元人民幣，不僅可幫助對抗出口關稅的壓力，且能拉動經濟增長。

「中國人本身就不愛消費，就愛儲蓄，我們以前沒錢也存這麼多錢，未雨綢繆，養兒防老，這是一個文化現象。」

洪灝提出「簡單粗暴」的政策假設，即由於內地現在並無通脹憂慮，不妨直接降息至0。（資料圖片）

重申美股將回調 籲效「股神」早減持

早先洪灝曾公開預測，美股在未來3至6個月會出現大回調，他闡釋指，回調是技術需要，目前美股超過一半的漲幅，都由科技股龍頭「七雄」貢獻，市場處於估值過高的脆弱時期。而特朗普登場，會是典型的「利好兌現」，意即利所帶來的積極影響，被市場消化後，價格反可能回撤，此時可考慮買美股的Put（認沽期權）。

他表示，雖然相信AI的故事沒有講完，但這個故事，能獲得多少的估值是應該考慮的。他舉例稱，需思考「股神」巴菲特為何「清倉式」沽貨，恰因經濟週期已進入「下半場的下半場」，投資永不可能精準在最高點離場，故而應提早部署減持。不過他續指，好股票回調時，是值得買的，明言如若美股回調，則會較港股更值得投資。

「股神」巴菲特據早先披露，已在美股開啟「清倉式」沽貨。（資料圖片）

洪灝強調，「你不要覺得市場working against you（和你作對），如果所有人都在買，資產的價格就會非常高，那是一定會讓你虧錢的。有人唱空，才有發財的機會，最好是所有人都覺得完蛋了的時候，那我就衝進去買。」

至於風險承受能力較高的投資者，他就還推薦比特幣，直言自己也「炒幣」，相信明年價格可翻倍。不過他也提醒，需先待比特幣價格回調再入手，當下比特幣價格高居逾9萬美元，洪灝就認為，大跌三成至6萬美元，短至一兩日間即可完成，屆時便可伺機入市。

「有人唱空，才有發財的機會，最好是所有人都覺得完蛋了的時候，那我就衝進去買。」

洪灝表示，當所有人瘋搶時，資產價格過高一定會令投資虧錢。（周令知攝）

續打算做多中國 中國國債值得100%「All in」

港股暫清倉，美股也保留極少，資金究竟應向何處部署？洪灝透露，其目前90%的倉位，均位於國債及美債，美債現處超賣狀態，值得交易和持有；而若論最為推薦的資產類別，他就斬釘截鐵回答，當屬中國國債，2025年甚至值得100%「all in」。

洪灝引述數據指，截至去年12月中旬，國債ETF收益率，甚至跑贏了除比特幣、納指外大多數環球資產，相信2025年回報續豐厚。他打氣道，要對國家有信心，10年期以內的中國國債都可「隨便買」。

其表示，儘管旗下投資組合複雜，不僅包括股債，還多有衍生品，但總結稱，「我今年（2024年）賺的錢都是『做多』中國賺的，明年還打算這麼幹下去」。