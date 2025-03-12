譚仔國際將中央廚房剩餘腩肉升級再造　推出日常生活用品︱ESG

譚仔國際(2217)宣布，旗下品牌「譚仔雲南米線」(譚仔)及「譚仔三哥米線」(三哥)攜手香港專業教育學院(IVE)、香港知專設計學院(HKDI)及新生精神康復會，將中央廚房剩餘的腩肉升級再造，研發及推出一系列日常生活用品。

譚仔國際指出，作為首家利用剩餘腩肉升級再造的香港餐飲集團，譚仔國際充分把品牌的創新精神延伸至ESG範疇，培育年輕人推動綠色創新，藉此表達對社區的關懷，為社會注入正能量。

三款產品採用的豬油基底，均來自「譚仔」和「三哥」中央廚房的剩餘腩肉。集團食品研發部與IVE食品科技及安全高級文憑的導師和學生團隊共同研發，運用突破性的技術萃取豬油，將用剩的腩肉轉化成再生物料，配合精油等製作成生活用品。

是次升級再造產品系列包括檸檬清香潤唇膏、手工肥皂，以及香茅檸檬香薰蠟燭，另附有一款精美收納袋及「meme貼紙」，幽默有趣地展示升級再造產品的魅力，並提醒大眾關注自己及身邊親友的身心靈健康。「譚仔姐姐」亦拍攝「搞笑」短片，介紹腩肉升級再造產品的製作花絮。產品由即日(10日)起於20間指定譚仔及三哥分店限量發售，部份收益將用作慈善用途。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，很高興可以與IVE、HKDI及新生精神康復會實現商界、社福界及學界之跨界別、跨學科創新合作，透過環保、社區關懷及創意設計的結合，體現集團「潤澤社區」、「提人為本」及「綠色倡議」三大環境、社會及管治(ESG)核心價值。是次企劃不僅為學生提供學以致用的機會，亦助精神復元人士提升職場技能，同時推動環保創新，將剩食重新賦予價值以減少廚餘，並提升大眾對身心靈健康的關注，意義非凡。集團期待未來繼續秉持環境及社會責任，推動建構可持續發展的未來。