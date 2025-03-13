彭博︰百威亞太擬裁減數以千名員工　為削15%成本計劃一部份

《彭博》引述消息指，百威亞太（1876）計劃今年裁減數以千名員工以縮減成本，作為公司今年擬削減運營成本約15%計劃中的一部分。



去年百威亞太裁減約25,000名員工中的16%或約4000人，其中中國業務將首當其衝受到裁員影響。中國業務僱員佔該集團員工的80%以上。

百威亞太於2017年時整體員工數據逾3萬人。

百威亞太傳有意裁減數以千計員工，以減低成本。（余俊亮攝/資料圖片）

報道引述百威亞太發言人稱，在優化運營結構的同時，公司致力於促進創新和培養員工隊伍以推動公司的成功；40多年來，公司投資於中國，對增長潛力充滿信心，並將繼續專注於公司的戰略優先事項。

去年溢利降至7.26億美元

百威上月下旬公布截至去年底止全年業績。股權持有人應佔正常化溢利由2023財政年度的9.17億美元下降至2024財政年度的7.78億美元。百威亞太股權持有人應佔溢利由2023財政年度的8.52億美元下降至2024財政年度的7.26億美元，按年跌14.8%。每股末期股息由2023年的5.29美仙，增加至2024年的5.66美仙。

公司指出去年總銷量減少8.8%至848,110萬公升啤酒，受中國行業表現放緩的影響，但被韓國及印度的強勁表現所部分抵銷。2024財政年度，收入減少7.0%，或按呈報基準計減少8.9%，達到62.46億美元，每百升收入則增長2%，主要受亞太地區東部的收入管理措施和亞洲各國有利的產品組合所推動，但被中國地區的高基數及不利的渠道組合所部分抵銷。