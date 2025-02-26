百威去年少賺14.7%至7.26億美元　末期息5.66美仙

百威亞太（1876）發布公告，指出截至去年底權持有人應佔正常化溢利由2023財政年度的9.17億美元下降至2024財政年度的7.78億美元。百威亞太股權持有人應佔溢利由2023財政年度的8.52億美元下降至2024財政年度的7.26億美元，按年跌14.8%。每股末期股息由2023年的5.29美仙，增加至2024年的5.66美仙。



公司指出去年總銷量減少8.8%至848,110萬公升啤酒，受中國行業表現放緩的影響，但被韓國及印度的強勁表現所部分抵銷。2024財政年度，收入減少7.0%，或按呈報基準計減少8.9%，達到62.46億美元，每百升收入則增長2%，主要受亞太地區東部的收入管理措施和亞洲各國有利的產品組合所推動，但被中國地區的高基數及不利的渠道組合所部分抵銷。

百威首席執行官及聯席主席楊克，即將離任。（資料圖片）

正常化EBITDA減少6.3%

年內正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）減少6.3%，或按呈報基準計減少10.7%，達到18.07億美元，主要受營收表現影響。正常化除息稅折舊攤銷前盈利率增加21個基點至28.9%。百威亞太每股正常化每股盈利，由2023財政年度的6.94美分下降至2024財政年度的5.90美分。

首席執行官及聯席主席楊克表示：「2024年是好壞參半的一年。由於韓國及印度市場錄得強勁增長及商業動能，我們區域佈局部分抵銷了中國行業的疲弱表現及不利的渠道組合。於2025年，我們就產品組合及渠道選擇作出明確決定，引領不同品類持續成長，同時透過將我們強大的營銷途徑數字化，以創造價值。本人亦欣然宣佈，董事會已建議派付7.5億美元股息，較上一年增加7%。」

百威亞太每股正常化每股盈利，由2023財政年度的6.94美分下降至2024財政年度的5.90美分。

程衍俊接任CEO及聯席主席

另一方面，楊克將在擔任百威亞太首席執行官及聯席主席7年後離任，並在AB InBev任職23年後離開，尋求其他發機會。董事會已委任在百威亞太工作了長達29年的資深員工，全球首席供應鏈運營官程衍俊接替楊克擔任百威亞太首席執行官及聯席主席一職，自2025年4月1日起生效。