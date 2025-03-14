美國前財長姆努欽淡化經濟衰退憂慮　稱股市回調屬自然現象

美國股市近期受到環球貿易戰拖累而下挫，道指更失守41000點關，多間大行更看淡美股，其中高盛將目標價降至6200點。對於美股走勢美國前財長姆努欽淡化了美國經濟衰退的風險，並淡化了當前股市的拋售，認為這是對美國總統特朗普激進貿易策略的調整。



姆努欽於日前接受採訪時稱：「我們是在市場完全定價的情況下進入市場的，所以我認為標普指數或納斯達克指數5%到10%的調整實際上是合理的。」「市場確實受到了大量科技支出的推動，尤其是在人工智能方面——所以這在某種程度上是市場的自然調整」姆努欽表示，「其中一些是市場對關稅及其影響的擔憂」。

他建議投資者不要「反應過度」。「我認為我們根本不會陷入衰退，」他說。「隨着我們縮減政府支出，經濟可能會略有放緩，但我認為投資者不應該擔心經濟衰退。」他還表示，目前最令人擔憂的是美國龐大的財政赤字，並呼籲共和黨人延長特朗普2017年的減稅政策，以減少對借款的影響。

美股近期持續向下，道指於周四（13日）跌穿41000點。（資料圖片）

瑞銀不應採取逢低買入策略

不過大行瑞銀卻另有看法。該行策略師Bhanu Baweja領導的團隊建議不要在當前水平逢低買入，因為標普500指數近期可能會再跌5%至5300點。

Bhanu Baweja領導的團隊表示，未來3個月，美國仍是他們最不看好的股票市場，因為他們認為美國成長股在向歐洲價值股「大規模輪動」。鑑於政治前景有凝聚力、財政支出計劃增加、歐洲資產從美國迴流以及能源價格走低，繼續戰術性超配歐洲股票。