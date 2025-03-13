港股升美股降　彭博指資金湧入港股　兩地股市背馳為25年來最極端

「東升西降」終於在港股及美股市場出現。自美國總統特朗普於今年1月20日上台以來，標準普爾指數累跌7%，反觀港股在內地初創公司AI DeepSeek橫空出世，以及內地兩會公布多項刺激經濟措施後，港股累升21%。《彭博》更根據一項90日相關性指標，恒生指數與標普指數的背離程度，為2000年互聯網泡沫破滅後最極端水平。



《彭博》報道，眼見特朗普的貿易戰和他善變的決策風格正在削弱對美國經濟的信心，全球投資者乘中國在人工智能（AI）領域取得巨大進步之機，把大量資金投向香港市場。作為中國科技公司首選上市地，以及全球流動性最強的股票市場之一，香港股市勢將受益。

證券界﹕期待已久

「我們等待這一刻已有多年」高裕證券執行董事葉漢德稱。「特朗普的政策給美國股市帶來了巨大的不確定性。隨著憂慮情緒升溫，聰明錢會來到估值更低、政策環境更好的香港。」

圖為2025年3月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）會見記者。（Reuters）

DeepSeek面世削弱美在AI領先說法

儘管特朗普提高了對中國出口的關稅，但有跡象表明，這種歷史性的股市走勢差距將保持下去。分析師在下調美股評級，同時上調中國股票評級。圍繞美國科技巨頭前景的焦慮加劇，而中國內地投資者「南下」香港的資金流創下新高。

恒生指數上漲的催化劑，是在特朗普入主白宮幾天後DeepSeek及其廉價AI模型的意外到來。不管是不是北京方面謀劃的，這一突破反正是削弱了特朗普有關美國是全球AI領頭羊的說法，並且立即給美國股市造成了1萬億美元的市值損失。

在那之前，中國在席捲全球的AI革命中幾乎完全缺席，部分原因是美國管制Nvidia（英偉達）等公司生產的、被認為對機器學習和執行複雜任務至關重要的晶片。