友邦︰人才計劃帶動本港客業務　看好MCV前景擬增聘代理人手

友邦（1299）去年新業務價值增長18%，稅後營運溢利為66.05億元，每股增長12%。該公司並公佈將進行新一輪回購16億美元，末期派息也增9%至130.98港仙。管理層表示，在回饋股東同時，也會需要營運業務，並視乎未來業務增長需求而預留投資資金，未來也會繼續執行此策略。



今年初以來仍保持強勁及良好勢頭

友邦香港業務為集團業績帶來最大貢獻，去年新業務價值增23%，高於其他地區，中國新業務價值增幅為20%。友邦管理層表示，今年初以來該公司業務仍保持強勁及良好勢頭，當作包括港澳業務。

對於今年亞洲區業務前景具備信心，當中香港業務方面，不單只是內地訪客業務（MCV)，本地客業務隨著高才通等各項人才計劃，吸引新移民人才帶同其家人來港，成為帶的本地客業務增長動力，這些新移民人口佔本地客戶群達四分之一，並且仍在繼續增長。

內地客業務方面，需求也仍然強勁，而本港每日內地訪客數目，較2018年高峰期仍有距離，故增長趨勢仍強勁。港澳業務方面會繼續增加代理人數目，去年已新增16%銷售人手。

友邦首席執行官李源祥。（羅國輝攝）

目標年內推IUL產品

另外，保監局及金管局發佈指數型萬用壽險（IUL）監管框架，允許高淨值個人投資。友邦管理層表示，目標為今年內能夠推出。

中國業務方面，去年上半年已在四川及湖北省3個主要城市開設分公司，第四季並獲得監管批准在四個新地區，即安徽、山東、重慶及浙江，籌建分公司，未來依然預期每年多1至2個省份取得營業牌照。

對於美國總統特朗普關稅政策引發市場動盪，會否影響友邦在投資方面部署，管理層就表示，大部分投資屬於固定收益產品，投資組合並會較多多元化，以長期投資為目標，而即使有短期的市場波動，相信能夠帶來投資機遇。