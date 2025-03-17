外媒﹕鮑威爾臨棘手任務　須向外表達經濟穩固　及會適時出手

美國聯儲局將於本周二及周三舉行議息會議，目前市場人士已預期當局繼續暫時減息，但會關注主席鮑威爾對未來經濟及息口走勢的展望。外電報道，鮑威爾本周面臨着一項棘手任務，既要向投資者保證經濟基礎依然穩固，又要傳達政策制定者隨時準備在必要時出手干預。



報道指出，鮑威爾須點出美國經濟韌性之際，正值特朗普迅速升級貿易戰引發不安情緒，並導致美股在過去一個月大幅下挫。隨着對經濟前景的擔憂加劇，消費者信心在下降，債券收益率也在下降。

報道引述瑞穗證券美國宏觀策略主管多米尼克•康斯坦姆表示：「鮑威爾需要發出某種信號，表明他們正在關注（股市）。」他警告說，雖然鮑威爾可能會明確表示，官員們不會把目標對準股市，但他們不能忽視最近的下跌。

經濟學家料聯儲局今年減息2次

另一方面，經濟學家普遍預計美聯儲今年會有兩次降息。一些投資者警告說，如果官員們繼續發出2025年只降息兩次的信號，那麼鮑威爾就更有必要強調，如果勞動力市場出現問題，當局願意調整借貸成本。

馬爾伯勒投資管理公司投資組合經理詹姆斯•埃塞表示：「聯儲局可能會在邊際上讓情況略微好轉或略微惡化。但顯然他們無法完全安撫市場，因為對市場情緒的打擊主要來自白宮。」除了對貿易伙伴發出不斷升級和不斷變化的關稅威脅之外，特朗普政府並沒有採取太多措施來淡化經濟衰退風險。