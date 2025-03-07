聯儲局：部份美國企業對特朗普關稅焦慮　提前上漲商品價格

美國聯儲局說，美國各地企業預期總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅計劃將迫使他們調漲價格，其中一些企業已提前這麼做。



特朗普政府已開始對美國主要貿易夥伴包括加拿大、墨西哥和中國實施廣泛或具針對性的關稅，並揚言從4月2日起對其他國家徵收報復性關稅。

2025年2月12日，美國華盛頓，圖為聯儲局主席鮑威爾在國會辦公大廈出席聽證會。（Getty）

根據聯儲局周三（3月5日）發布的俗稱《褐皮書（Beige book）》的經濟狀況調查報告，針對中國的部份關稅措施上月生效後，美國一些製造企業告訴聯儲局，他們對於「貿易政策即將更動」可能造成的影響，感到擔憂。

聯儲局大多數轄區的聯絡人說，他們「預期可能實施的原材料關稅將促使他們上調價格，據知有個別企業已提前漲價」。

這份報告完成於2月24日，一周後（即3月4日）的美國就開始對加拿大和墨西哥商品徵收25％關稅，對中國商品加徵的關稅則由之前的10%提高至20%。

特朗普計劃驅逐數百萬非法移民工人，也對美國經濟帶來影響，聯儲局多個轄區的企業指出，「移民政策和其他問題的不確定性增加，正影響當前和未來的勞動力需求」。聯儲局說，多個轄區通報，與上一個報告期相比，價格上漲速度有所加快。

許多分析師和企業預期，特朗普揮舞關稅大棒至少會導致物價短暫升高，另一些人則擔心這種影響可能會較為持久，甚至對通脹產生更明顯的效應。

美國對加拿大、墨西哥和中國實施關稅之後，水果、電子產品、汽油等消費品價格上漲不可避免。耶魯大學預算實驗室估計，特朗普關稅將使消費者價格上升1.0%至1.2%，每戶家庭的年均開銷將因此增加1600美元（約1.2萬港元）至2000美元（約1.5萬港元）。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

加徵關稅將在今年內為美國政府帶來高達1.5萬億美元（約11萬億港元）的收入，但預算實驗室將這些措施比作遞減稅（regressive tax），因為它們對低收入消費者的打擊尤為嚴重。美國近期民調都顯示消費者信心下降，這意味着接下來他們很可能減少消費。

本文獲《聯合早報》授權轉載

