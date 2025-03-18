阿里CEO吳泳銘據報以AI促增為KPI　評估殺手級應用快將面世

外電報道，阿里巴巴 （9988） 行政總裁吳泳銘最新通知內部，集團現有業務需要全面實現「AI化」，並要求所有部門今年以AI促進增長作為績效指標，並鼓勵包括淘寶和天貓在内的核心電商部門，更積極採用AI技術，各團隊正與大模型通義千問（Qwen）工程師合作，開發提升效率和用戶體驗的功能。



據報道，阿里巴巴正開發AI原生應用，部分或於今年推出，而且公司評估，基於成熟AI技術的「殺手級應用」可能很快出現，甚至超越抖音。

阿里巴巴本身已設有AI旗艦應用產品「夸克」，上周更新後，將AI對話、深度思考、深度搜索、深度研究和深度執行等功能整合於一體，能在AI搜索、AI寫作、AI生圖、AI PPT、學術研究、AI搜題、AI診斷、旅行規劃、健康諮詢等多元場景下提供精準解答和高效執行，號稱將如同一個全能助理，幫助用戶提升生活與工作效率。

阿里巴巴

計劃未來3年對AI基礎設施投資3800億人民幣

阿里巴巴今年2月已訂下目標，計劃未來3年將投入至少3,800億元人民幣，用於建設雲計算和AI的基礎設施，金額將超越過去10年投入的總和。

吳泳銘當時將AI形容為「數十年一次」的行業變革機遇，並將通用人工智能（AGI）列為集團的長遠目標。阿里預計，AI將在電商、企業服務和消費者應用中扮演越來越重要的角色，從而提高效率、用戶參與度和業務創新。