阿里巴巴：未來3年斥逾3800億元人幣　建設雲及AI硬件基礎設施

阿里巴巴（9988）CEO吳泳銘宣佈，未來三年，阿里將投入超過3,800億元人民幣，用於建設雲和AI硬件基礎設施。阿里現升1.5%，報140.6元。



結合此前其業績會中的表述，未來三年用於建設雲和AI基礎設施的資金，總額將超過去十年總和，進入歷史最大的資本開支建設周期。同時，這也創下中國民營企業在雲和AI硬件基礎設施建設領域有史以來最大規模投資紀錄。

多間內媒觀點稱，阿里這筆投入發生在兩個重要時點之後，一是國內AI產業爆發；二是民營企業座談會召開。吳泳銘表示，AI爆發遠超預期，國內科技產業方興未艾，潛力巨大。阿里巴巴將不遺餘力加速雲和AI硬件基礎設施建設，助推全行業生態發展。

阿里巴巴（9988）CEO吳泳銘宣佈，未來三年，阿里將投入超過3800億元人民幣，用於建設雲和AI硬件基礎設施。（資料圖片）

吳泳銘形容AI 「數十年一次」的行業變革機遇

吳泳銘將AI形容為「數十年一次」的行業變革機遇，並將通用人工智能（AGI）列為集團的長遠目標。吳泳銘表示，AI複製人類智力和體力勞動的能力可能從根本上重塑全球產業，推動重大的經濟和技術變革。隨著AI模型的發展，越來越多由AI生成數據將通過雲計算網絡進行處理和輸出，這趨勢讓阿里雲成為關鍵的基礎設施供應商。

吳泳銘強調，隨著AI相關服務的需求激增，雲計算仍然是阿里在AI領域最明確的收入動力。他比喻指，如果人工智能是未來最大的商品，類比於「電」，雲計算網絡可類比於「電網」。在12月份季度業績，阿里雲的外部客户收入（不計來自阿里巴巴併表業務的收入）按年增長11%，而AI相關產品收入連續六個季度實現三位數增長。