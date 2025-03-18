小米史上最強年報　預計2027年汽車出海　今年25%研發經費投入AI

小米（1810）公佈第四季及全年業績，公司上季經調整純利錄得83.2億元（人民幣，下同），按年升69.4%；季度收入1,090.1億元，按年升48.8%。計及全年，經調整純利272.3億元，按年升41.3%；總收入就為3659.1億元，按年升35.0%。



小米創始人雷軍形容其為「史上最強年報」，財報公佈前就率先透露，上調今年汽車交付目標至35萬輛。公司總裁盧偉冰於業績會中表示，汽車的爆火助力小米新零售生態，預計2027年部署小米汽車出海。



小米創始人雷軍形容其為「史上最強年報」。

單輛車平均虧損4.5萬元 預計2027年汽車出海

市場最為關心的汽車業務方面，盧偉冰坦言小米汽車的交付在行業是創下記錄的，交付的壓力同樣很大，2024年交付新車13.6萬輛，SU7 Ultra3天鎖單1萬輛，相當於提前完成全年目標。

財報顯示，第四季智能電動汽車收入人民幣163億元，分部經調整淨虧損人民幣7億元。計及全年，汽車業務就虧損62億元，相當於單架車虧損4.5萬元。

在出海計劃方面，盧偉冰指出，目標2027年是汽車出海的元年，目前還有非常多的準備工作需要完成。其續指，在過去5個月，小米汽車每月穩定交付超過2萬輛，故而要先在中國市場立足，企穩頭部地位。

他解釋稱，汽車的爆火，對於小米的新零售模式大有幫助，得益於人流紅利，物業更願意給予小米核心黃金地段。盧偉冰舉例稱，傳統春節總是汽車行業的淡季，但正由於小米汽汽車在哪裡，哪裡就是流量，反而助力春節期間銷售，相信這個效應還有很大的紅利。

手機目標每年提升1個點市佔率

在智能手機領域，季度內「手機×AIoT」分部收入為923億元，按年增長26.1%。2024年全年收入為3,332億元，增長22.9%，全年智能手機平均銷售單價（ASP）為1,138.2元，創歷史新高，按年增長5.2%。根據Canalys數據，2024年全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額為13.8%。

盧偉冰認為，目前市佔率還沒有拉開差距，但相信2025年是品牌走向分化的一年，目標每年保持1個點的市場佔有率的提高。他形容稱，小米的產品在不斷「出圈」，已經見到不少iPhone用戶轉用小米。

盧偉冰續強調，小米手機的出貨目標，一定是達到2億部，預計2028年之前一定要達成這個目標，步入全球銷量第一的陣營。且高端化的目標會由手機，拓展到全品類。

盧偉冰形容稱，小米的產品在不斷「出圈」，已經見到不少iPhone用戶轉用小米。

力谷家電出海 未來五年擬增萬間境外門店

而在IoT與生活消費產品分部，去年該部分收入首次突破千億，達到1,041億元，按年增長30.0%，毛利率達到20.3%，收入和毛利率均創歷史新高。

盧偉冰表示，今年會是小米大家電產品的出海元年，小米要做全球新一代硬核科技的引領者。此種新零售模式，要搭建起通向國際市場的高速公路。財報披露，小米目標未來五年，新增境外小米之家約10,000家。

2024年公司研發支出241億元，按年增長25.9%。

今年四分之一研發開支 用於投資AI

在總體研發投入方面，2024年公司研發支出241億元，按年增長25.9%，盧偉冰表示估算從2021到2025年，公司5年內研發投入應超過千億。

對於今年的研發投入，盧偉冰預計在2025年，合計約300億元的研發投入中，會有約四分之一，即70至80億元，投入AI領域，目前任務是在AI在小米的各項終端產品中落地，同時兼顧語言大模型的開發和應用場景拓展。