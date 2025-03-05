兩會｜小米創始人雷軍首位亮相代表通道：繼續堅持科技創新道路

十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午舉行開幕會，開幕會開始前，首場「代表通道」集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行。全國人大代表，小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍表示，製造業是立國之本，小米將繼續堅持科技創新道路。



雷軍表示，今年正好是小米創業15周年，過去15年的創業讓他深刻體會到無論是傳統產業的轉型升級還是培育壯大新興產業都離不開科技創新。五年前，他們下決心加大科技創新的力度，進一步投資核心技術，當時規劃了五年要投入1000億元人民幣，現在五年過去了，大約投了1050億。

雷軍介紹，巨額的研發投資給小米帶來了巨大的變化。首先是手機業務，小米已經連續18個季度排在全球手機市場的前三，去年銷售了1.7億部手機，佔全球市場份額的14%，這相當於每7部手機有1部是小米的，同時小米在持續衝刺高端市場，比如剛剛發布的小米15ultra表現非常不錯，銷售也遠超預期。同時，小米智能家居的物聯網平台連接設備數超過9億台，這是全球最大規模消費IOT平台。這一切都表明全球用戶越來越認可中國科技創新的價值。

小米SU7 Ultra於紐柏林北環賽道創下4門車型單圈最快紀錄。（資料圖片）

四年前小米開始了自己的造車之路，雷軍表示，當時小米下決心從底層技術做起，以十倍投入，認認真真造一輛好車。去年三月，小米正式發布了小米SU7，一亮相，就受到了廣大用戶的好評。小米作為汽車產業的新人，在去年短短的9個月時間就銷售交付超過了13.5萬輛，在行業裏也算創了一個小小的奇跡。同時，小米敢於跟全球最強的對手比拼，在德國，小米SU7ultra的原型車跑出了6分46秒874的圈速，是德國紐北賽道史上全球最快的四門車，這些成績的背後都離不開科技創新。小米SU7ultra採用的超級電機V8S在已量產的電機中，是全球轉速最快也是全球性能最強大的，而這個電機就是小米自身研發並且是在北京工廠自己生產的。為此，雷軍特別感謝了北京這片沃土，「正是這片沃土孕育了小米」。

雷軍表示，他2月17日參加了總書記召開的民營企業座談會，在會上親自聆聽了總書記的重要講話，深刻感受到了黨中央對民營企業的關心和支持，信心倍增。最後他強調，製造業是中國立國之本，強國之基，作為製造業的建設者和受益者，小米將繼續堅持走科技創新的道路，走高端化發展的道路，加大培育新質生產力，把最新的人工智能技術應用到各個終端上，讓廣大的消費者能夠享受科技帶來的美好生活，為中國式現代化的發展貢獻自己的力量。