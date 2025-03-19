中華煤氣去年純利跌近6%　核心利潤升5%　派末期息23仙

中華煤氣有限公司（0003）公布2024年全年業績，年內集團營業額為554.73億港元(下同)，業務核心利潤達59.55億元，上升5%。



物業重估前的集團股東應佔溢利為56.68億元，上升2%。計入物業價值重估等非經營性損益後，股東應佔溢利為57.12億元，按年跌近6%。派末期息23仙，連同於已派發的中期股息每股12仙，全年共派股息每股35仙。



集團主要盈利貢獻來自城市燃氣及可再生能源業務。本港燃氣業務方面，雖然2024年是有記錄以來全球最熱的一年，市民北上消費熱潮持續，均影響住宅用氣，但工商業用氣受惠於航空及酒店業復甦而維持增長，整體售氣量增長0.1%。

中華煤氣。（資料圖片）

香港業務售氣量增0.1%

內地城市燃氣業務方面，整體燃氣銷售量上升5%至364億立方米。通過天然氣順價理想，城市燃氣平均價差提升至人民幣0.52元∕立方米，較2023年增加人民幣0.05元∕立方米。

在綠色能源方面，在建的馬來西亞 SAF 廠房將於 2025 年第三季度投產，新增產能達每年 30 萬噸。與佛燃能源集團股份有限公司合作的綠色甲醇新廠房將在 2025 年中動工，預計 2028 年首期產能達 20 萬噸。

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日黃昏逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

對李兆基逝世作深切哀悼

另一方面煤氣指出集團前主席李兆基於2025年3月17日與世長辭。 於1983年至2019年﹑李兆基為公司主席，期間創下輝煌成就，在其領導下，煤氣獲評選為「全球最佳燃氣公司」。公司指出李兆基待人接物的態度，及獨到的投資策略，贏得不少稱頌。作為香港其中一位商界領袖，為香港的經濟繁榮作出 重大貢獻。李兆基亦是一位備受尊崇的慈善家，為香港、內地及海外很多主要的教育及社會項目作出捐獻。董事會將秉承李兆基所定下的方針，繼續發展集團，並認為其辭世對集團的營運不會造成任何影響。 董事會對李兆基的辭世表示最深切的哀悼。