美團去年第4季多賺1.8倍至62億元人民幣　不派息

撰文：張偉倫
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美團（3690）公布截至去年底第4季業績，溢利為62.22億元（人民幣‧下同），按年增加180.7%，按非國際財務報告會計準則計量，溢利淨額為98.48億元，按年增加125.1%。不派息。

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