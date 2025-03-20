低空經濟｜美團Keeta Drone已在港試飛　正籌備首條香港跨海航線

美團（3690）旗下Keeta Drone宣佈，入選香港特別行政區政府首批低空經濟監管沙盒試點項目名單。在項目啟動儀式上，已經順利完成香港首單低空即時物流任務。



美團指，已經在籌備首條香港航線，正等待最後審批和確定啟航日期，將聚焦複雜地理環境等特殊場景的配送。官方數據指，早前接獲72份「監管沙盒」申請書，審批後有38個試點項目獲批，涉及無人機作巡查、救援等。



首條航線擬設於科學園 至馬鞍山公園

Keeta Drone 香港業務及公共事務負責人閆琰指，在香港選擇航線時，重點考慮用戶需求較高，但傳統配送方式不便的地區。首條航線設在「跨海+公園」的場景，以便香港市民在公園遊玩時，也能享受到快捷方便的即時物流服務。

其續指， 正與發展低空經濟工作組商議，於科學園白石角長廊至對岸的馬鞍山公園設立首條航線。閆琰表示，新航線的員工招募和籌備工作已全面展開，工作地點位於科學園，具有配送、無人機操作經驗的申請者將獲優先考慮。

公司指，擬於科學園白石角長廊至對岸的馬鞍山公園設立首條航線。（資料圖片）

已有外賣員入職 首批合作麥當勞等商家

目前已有部分外賣送遞員成功入職，擔任無人機操作員或地勤等職位。首批合作的商家包括香港麥當勞、必勝客等知名品牌，她表示航線開通後，會根據香港市場的特點，專注於運營優化工作，並根據實際需求和監管落實情況，逐步規劃未來航線安排。