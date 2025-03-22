半新股布魯可去年經調整利潤近5.9億元人民幣　增7倍　不派息

今年1月上旬掛牌的布魯可（0325），公布上市後首份業績。截至2024年12月31日止年度的年度業績，公司的銷售收入為22.4億元（人民幣‧下同），較2023年增長155.6%，虧損3.98億元，增加91.8%。經調整年度利潤(非《國際財務報告準則》計量)5.85億元，按年增長702.1%。不派息。



公司是中國拼搭角色類玩具的領導者。憑藉公司500多項專利組合、內部IP開發能力以及與大約50個知名IP特許經營權的合作關係，公司致力於為消費者提供各種物超所值的拼搭角色類玩具。公司的拼搭角色類玩具再現了IP角色的精髓。通過結合公司的產品實力和供應鏈能力，公司能夠保持成本優勢並不斷擴大產品類別。

鑑於公司的拼搭角色類玩具的優勢在於它們可以重現IP角色的精髓，因此公司的IP數量也有助於公司的產品組合。公司的IP組合可以分為兩部分，即自主研發的IP和知名的授權IP。截至報告期末，公司擁有兩個自主研發的IP，即面向兒童發展的《百變布魯可》和以中國文化為主題的《英雄無限》，以及大約50個授權IP。

授權IP數目增至約50個

截至報告期末，公司自主研發的IP數量與截至2023年12月31日相比保持。公司的授權IP數量從截至2023年12月31日的約27個增加到截至報告期末的約50個，包括但不限於超級戰隊、機動奧特曼系列，以及DC超人、DC蝙蝠俠、哈利波特及星球大戰。這些新授權IP可以讓公司在這些IP下開發、生產和銷售拼搭角色類玩具。

展望未來，公司將繼續尋找廣受歡迎的IP，這些IP有可能補充公司當前的產品供應，並進一步擴大公司的目標消費群體。