哪吒2、Labubu助PopMart股價翻5倍｜中國LEGO布魯可港股超購3千倍｜《哪吒2》動畫電影中國大收，3月香港都會上映，令到很多香港動畫迷忽然留意中國作品。與動畫關係密切的玩具界，近年同樣出現「大國崛起」的形勢，一手捧紅LABUBU的PopMart推出《哪吒2》盲盒，開售即炒高9倍帶動股價上升；再加上被稱為「中國版LEGO」的布魯可，在港交所上市更被超購2千幾倍，香港玩具迷可以不喜歡，但一定要多多認識這些新名字！



哪吒2盲盒炒價升9倍

以盲盒熱起家的PopMart（泡泡瑪特），先後靠Labubu和中國動畫電影《哪吒2》持續大熱，新年後港交所股價8日升3.6倍，2月14日更單日升7%；股價在過去一年飆近5倍，而且專家認為仍然有得上！《哪吒2》的盲盒「天生羈絆系列」在中國內地網上及實體店上市兩日售罄，現時是一盒難求、再版要排期到6月。

哪吒2與Labubu帶動PopMart股價翻5倍

《哪吒2》的盲盒「天生羈絆系列」在中國內地網上及實體店上市兩日售罄

獨具慧眼捧紅港系設計師

PopMart 早在10幾年前未上位前已獨具慧眼，在香港玩具界招收高手專才，比任何人都更早看中Kenny Wong的淘氣小女孩「Molly」，推出盲盒超熱賣。另外又靠Lisa帶起Labubu毛公仔引爆全球女人瘋搶；現在「Molly之父」Kenny（王信明）以及Labubu設計師龍家昇，近期更斥資1,852萬元及3,665.2萬元入市，購入觀塘工廈樓花項目「海傲」。

Lisa帶起Labubu毛公仔引爆全球女人瘋搶

PopMart 已獨具惠眼，早早與香港設計師Kenny Wong合作，淘氣小女孩「Molly 茉莉」的盲盒玩具熱賣多年。

布魯可被封「中國版LEGO」

另一支不可忽視，甚至將來有可能超越PopMart的中國玩具廠，要數2025年1月在香港上市，人稱中國版LEGO的「布魯可 Blokees」。它來自上海，是一家有多年經驗的塑膠積木老店，在中國玩具市占率達3成多，排名第3僅落後於BANDAI及LEGO，除了以三國志積木公仔成功。

取得大量美日IP｜香港上市超購2457倍

布魯可更成功取得Transformers、星矢、咸蛋超人、幪面超人等30多個美日知名動漫IP，中國玩家人數多、產量大拉平低價，比如幪面超人盲盒積木香港只售20蚊1盒，拆開即組裝無須上色剪件，買full box齊set都不用200蚊，質素與定價均打殘日本廠同類盲盒和扭蛋。布魯可今年1月在港交所上市(00325)集資額1.46億元，超購2457倍。