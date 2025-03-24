Deliveroo黯然退場　折射網約車平台淘汰賽開跑｜方保僑

英國外賣平台Deliveroo宣布將於5月14日結束香港業務，這間2015年登陸香港、曾與Foodpanda及Uber Eats鼎足而立的國際巨頭黯然退場，背後絕非單純商業競爭的成王敗寇故事。翻查公司聲明與市場數據後，不難發現這場撤退暗藏著三個結構性危機，反映後疫情時代香港消費模式的劇變。

Deliveroo在聲明中坦言「無法達到可持續及具盈利的規模」，若將其翻譯成市場現實，即是香港外賣平台用戶基數不足以支撐三間國際級企業。根據市場數據，疫情期間外賣在整體餐飲業佔比曾高達30%，但現時已回落至低於15%，可能僅剩12%，顯示消費者正逐漸恢復堂食習慣。然而，最致命的轉變來自「北上消費」常態。每逢周末，經落馬洲口岸北上人次超過30萬人，引發的連鎖反應是本地居家用餐需求持續流失。深圳外賣平均價格僅為香港的三分之一，雖然港人跨境點餐尚未成為主流，但周末家庭外食習慣北移，已足以動搖本地外賣平台的基本盤。

美團旗下Keeta於去年6月強勢進軍香港，其「區域深耕」策略堪稱教科書級別的反壟斷突圍。與傳統平台全港撒網的模式不同，Keeta集中火力攻堅新界社區，並針對消費主力族群推出不同優惠。這種「農村包圍城市」戰術效果立竿見影，據業界流傳數據，Keeta在2023年11月的市佔率已超過30%，短短6個月便超越了Deliveroo的28%市佔率。2024年首季，Keeta更進一步取得32%的市佔率，完全壓倒Deliveroo。Deliveroo長期主打中產白領市場，面對這種「地頭蛇」式蠶食，根本難以招架。

對於Deliveroo Plus年度會籍用戶而言，現時最憂心的莫過於預繳會費能否妥善退還。雖然公司承諾在4月底前處理退款，但消委會應在必要時主動介入監管。這類訂閱制本是提升客戶黏性的利器，但在退場時卻成為道德考驗。值得關注的是，目前仍有逾萬名Deliveroo外賣員屬自僱身份，在現行勞工法例下，他們無法獲得相關遣散費及假期補償，若要追討薪金需向勞資審裁處求助。此事為業界敲響警鐘，任何共享經濟模式都不能忽視「退場社會責任」的規劃。

正當外賣平台上演大撤退之際，政府去年提出立法規管網約車平台，相關方案預料於今年稍後出爐，現時香港有多間公司提供網約車服務，包括Uber、滴滴出行、高德打車、TADA及飛的，加上運輸署最近發出的5個的士車隊牌照。但Deliveroo退場的事實說明，香港共享經濟市場的服務供應商一旦過剩，行業便會步入臨界點。目前全港每日網約車需求約15萬架次，但多間公司同時搶灘，勢必重蹈補貼大戰覆轍，淘汰賽自然無可避免。

Deliveroo的退場絕非香港消費力衰退的象徵，反而是市場成熟化的必經陣痛。當消費者從「便利迷思」中覺醒，開始理性計算每單外賣的真正成本，這才能催生更健康的產業生態。