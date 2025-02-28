2元乘車變兩折須年半　方保僑解兩困難　八達通指有信心提早完成

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波周三（26日）發表最新一份《財政預算案》，其中兩元乘車優惠計劃改為「兩蚊兩折」，預計調整收費系統需時18個月。外界有質疑調整系統需時長，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日（28日）解釋，由於各營辦商推出各自乘車優惠，亦有跨營辦商轉乘優惠，令八達通公司統籌工作變得複雜及困難，而港鐵等營辦商每日非常繁忙，只有凌晨時份方可測試系統，因此他認為整個調整工作，確實需要逾一年時間。「唔係撳粒掣搞掂咁簡單。」

八達通回應指，隨著掌握更多計劃改動的具體資料及細節，有信心早於日前公布的時間內完成調整。



▼財政預算案．調整2元乘車計劃▼



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政府料「兩蚊兩折」優惠不遲於明年9月實施

兩元乘車優惠計劃「兩元優惠計劃」將改為「兩蚊兩折」，每月上限為240程，而10元以上的車費則改為兩折計算。勞工及福利局局長孫玉菡昨日（27日）表示，由於市面約有1.7萬部八達通讀卡器需要調校，並要確保萬無一失，因此估計「兩蚊兩折」優惠不遲於明年9月實施。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

方保僑料八達通公司須時數個月編寫程式

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，八達通公司首先需要數個月編寫程式，其後再協調本港各交通營辦商，包括巴士、小巴、電車、天星小輪等，最後收費系統完成測試後，再交由政府驗收，因此合共需時逾一年確實合理。「總之搵另一間做都唔會快好多。」

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涉及跨營辦商轉乘優惠 統籌工作複雜

方保僑又指，由於各營辦商已獨自推出乘車優惠，例如有巴士公司特定路線設有轉乘優惠，向乘客提供第二程免費；也有跨營辦商的轉乘優惠，例如港鐵轉乘特定的巴士或小巴路線，可獲扣減一定金額，因此不同於個別營辦商更新收費系統，八達通公司的統籌工作變得非常複雜及困難。「好似巴士免費轉乘咁，計一程定兩程呢？呢啲都要時間去調整。」

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營辦商日常營運繁忙 僅凌晨時份可測試收費系統

方保僑並以港鐵為例，由於其日常營運非常繁忙，只有凌晨時份方可測試收費系統，並需確保在清晨還原系統，避免對市民造成麻煩，故難以在短時間內完成測試。綜上所述，他對八達通公司表示理解，「唔係撳粒掣搞掂咁簡單。」

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八達通︰有信心早於日前公布的時間內完成調整

八達通回應指，一直與政府保持聯絡，隨著掌握更多計劃改動的具體資料及細節，將會細化時間表，有信心早於日前公布的時間完成調整。八達通強調，會盡量壓縮時間，全力配合政府的時間表，以及與其他交通營辦商緊密聯繫。

八達通又指，除了改動八達通機軟件及閱讀器外，將與各大營辦商進行對接及測試，例如港鐵、巴士及小巴公司等，涉及乘客轉乘計劃，以確保樂悠咭用户的收費正確，其他乘客不受影響。最後再由政府認可的獨立第三方審核，確保系統推出後運行暢順。