究竟如何帶人　得人心做成事｜知薇

最近，聽到一位眾人尊敬的老師講課，醍醐灌頂。他說只有兩個點：一就是要有肚量， 二就是要會照顧人。好的上司就是一個好的仆人。

第一點，要有肚量，是讓人可以好也可以壞，怎麽都可以。這句話簡單，其實內容很豐富，包括讓下屬多學習接觸不同的工作內容，讓人可以摸索和犯錯，讓人可以態度不好、發脾氣和說難聽的話，讓人可以有不同的想法和做法，讓人可以拿彩頭和出風頭，甚至讓人有來去的自由，如此這般等等等等。

第二點，要會照顧人，是有能力關心和照顧下屬的職業發展以及個人狀態。這聽起來簡單，也是大有乾坤。首先，關心人是一種持續的心態和狀態，不是想起來就做，想不起來就算了。你真的還是假的關心，別人都能感受到，他感受到誠意才會有事願意告訴你、有話願意與你分享，你才有機會更了解他的情況和心態。了解之下，才談得上照顧下屬，比如他下一步要著重發展什麽專業能力和網絡，他人生進入什麽重要轉折階段，他在工作中遇到什麽人事物的挑戰或許需要你的支持和協助，等等。

縱觀職場，有胸襟能讓下屬可以的上司，已不太多，願意和有能力照顧下屬的上司就更少，這卻也是人之常情。

不少人整個職業生涯沒有遇到過好老板做榜樣，學到的是輸打贏要、挑肥揀瘦、尖酸刻薄、爾虞我詐、陰謀算計、甚至精神控制等。再加上經濟環境不好、職場僧多粥少，更加內心恐懼而過於自我保護，無奈和不知不覺之下把下屬作為利用的對象，榨取價值、吃幹抹凈。實在可惜了自己，更可憐了遇到如此上司的員工。

我們所有的的想和做，就算無旁人知，也有天地和自己知，一筆賬在天上和心裏清清楚楚。「不是不報時候未到」，「一念天堂，一念地獄」，就算老天未報，自己內心不時也受折磨，這就是報應了。

知薇至今感恩自己遇到過的好上司，他們眼界開闊、心胸寬廣，給我充分的信任和職責，做得好有鼓勵認可，做錯了有事後分析指導。更時常給我高光的機會，啟發引領我從幕後走向臺前，啟發我看得更高更遠，不在內心限制自己。

也難怪與不少業界大佬和大姐大聊天，他們都謙良恭檢讓、低調和善，也承認自己地位越高，對周圍人就越要客氣小心，才是長久之道。

這些好樣子，也給了我願力和動力，為自己的員工盡心盡力做一位值得信賴和共事的好上司，為他們的職業發展留下一段有價值和有好回憶的日子，也為自己有修身和修正的機會。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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