京東攻港下戰書　旺角巨型廣告「挑機」豐澤等　消息：斥資逾千萬

京東（9618）今晨宣佈加碼攻港，劍指本地零售商，推出「買貴就賠」等服務，即在京東落單後，如發現本地指定平台同款商品售價更高，則可申請補償，為去年宣佈的15億元投資香港的延續。



隨後下午即見，旺角人流密集處，400米範圍內，京東落下八​塊​戶​外大型​LED廣告，且鄰近豐澤、百老匯​、蘇寧​電​器等。有市場人士測算告知，今次京東廣告投入將超過千萬港元。



廣告火藥味濃 直逼包圍豐澤、百老匯​等鋪

依京東廣告位置可見，緊挨豐澤鋪面，巨幅廣告標語雖以劃線示意刪除，但仍可見其標語，「兩層樓的電器舖，唔賣得貴點交租?」，猶如正面「下戰書」。在旺角人流密集處，400米範圍內，就有八塊大型京東廣告。

而京東今次廣告用語，「挑機」味濃，在港鐵投放的廣告中，就有「無鋪租，平一截！無人selll，平多截！」字樣，字裡行間均暗示，京東將以低價，與本地受地鋪租金、人工成本的零售商，正面交鋒。

結合官方此前巡捕，斥資人民幣15億元投資香港市場，用於商品價格、物流補貼及服務優化。而對於今次的廣告大戰，據市場人士測算，投入也至少千萬元港元。

京東今日公佈消息指，將推出自營全品類商品「買貴就賠」。

今日推「買貴就賠」服務 多新客優惠

據京東今日﹙24日﹚公佈消息指，將推出自營全品類商品「買貴就賠」、自營家電「30天包退、180天包換」、「一件包郵」等承諾。新用戶下載APP，則可獲600元人民幣禮包，同時新用戶買滿99元人幣可享運費，吸引更多港人體驗其平台。

公司港澳負責人今日亦指，是希望打破香港消費者「捱貴價家電」的困境。此外，公司港島運營中心今日正式投入運營，該中心位於柴灣，佔地超過1萬平方呎，配備自動化分揀設備，預計整體分揀效率將提升2倍，並為此增聘百人。