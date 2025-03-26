鱷王達里奧再發警告　稱美國政府赤字須降至佔GDP約3%

美國政府財赤及債務問題，再次成為有「鱷王」之稱的對沖基金橋水創辦人達里奧關注對象。他就美國赤字上升問題的危險向眾議院共和黨人發出警告，並敦促他們把預算赤字降至僅佔國內生產總值（GDP）的3%，否則償債成本可能會擠壓政府支出。



達里奧再次對美國政府須進行財政緊縮的信號，正值參眾兩院共和黨人激烈爭論減支及減稅規模之際。根據國會預算辦公室數據，2024財年，美國預算赤字佔到了GDP的6.6%。

「對長期應對這一嚴峻形勢的選擇和可能性有了很好的理解，」達里奧在會後的聲明中表示，「我期待就這些問題保持聯繫，並與其他人進行類似的討論，以便對這些問題及可能該如何應對做出現實的評估。」

美國地標・美國國會、美國會山莊・美國政治：2023年9月26日，美國聯邦政府面臨停擺危機之際，國會山莊外下着雨。（Reuters）

眾議院規劃10年減稅4.5萬億美元方案

眾議院規劃了十年內減稅4.5萬億美元、減支2萬億美元的藍圖，這將在十年裏增加約3萬億美元赤字。參議院共和黨人想在預算案上玩花招，以便在不進一步削減支出的情況下增加數萬億美元的減稅。眾議院和參議院共和黨領導人周二晚些時候與財政部長斯科特·貝森特開會時將努力解決分歧。

另一方面，根據美國財政部官員提交的法庭文件，財政部正在計劃大規模裁員，響應馬斯克領導的政府效率部（DOGE）推動縮減聯邦政府僱員規模。財政部正在確定最終裁員方案，落實總統特朗普簽署的有關實施DOGE倡議的行政令。

2025年2月3日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓白宮發表講話。（Reuters）

根據法庭文件，這些計劃將針對財政部下屬各個機構進行定製，在不少情況下將通過裁員來削減大量崗位。美國財政部下屬國稅局（IRS）、財政服務局、鑄幣局（MINT）和貨幣監理署（OCC）等機構，僱員總數超過10人。貝森特曾強調，DOGE計劃的重點是提高公共部門的效率。