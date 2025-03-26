TVB：財務轉正且有能力時　派息將成首項議程　暫無特別融資計劃

TVB電視廣播（0511）公佈全年業績，去年EBITDA成功由負轉正至2.95億元，較上一年的EBITDA虧損1.4億元提升。倘撇除非經常性質的資產撇減的影響，則去年下半年錄得溢利5300萬元。



生意轉好，談及股東回報，公司行政主席許濤就表示，雖在董事會上討論過，但暫時不知今年會否恢復派息，他表示，需要當財務轉正且有能力的時候，派息一定會是「top of agenda」（首項議程）。財務總裁李福來另補充稱，集團目前沒有特別的融資計劃。



去年廣告收入增長跑贏大市

公司行政主席許濤指，今次業績不僅是成本的縮減，還代表收入的擴張，例如香港電視廣播收入就增長17%，主要由於續吸引大型企業廣告客戶，帶動廣告收入增長14%。公司指，廣告收入增長，跑贏市場平均水平。而客戶承諾預訂2025年電視廣告套餐的總金額，較去年增長雙位數百分比。

許濤續指，香港電視廣播分部錄得正EBITDA1.1億元，較去年的虧損2.72億元大幅改善，是去年此時未曾預料到的，當時只相信會縮窄虧損，尚未敢斷言轉正。

公司行政主席許濤表示，需要當財務轉正且有能力的時候，派息一定會是「top of agenda」（首要任務）。（盧翊銘攝）

大型跨國機構投放意願強 今年續推大灣區廣告方案

對於公司廣告收入，總經理蕭世和表示，今年續推出大灣區廣告解決方案，1月起開始於廣東省銷售翡翠台及明珠台的廣告時段，相信會對整體的廣告收入有所帶動，而且不會太少。

他透露，一些跨國機構投放意願增強，部分增長較好的行業，例如金融保險業，今年投放較多，且有一些大型機構的週年慶典，也更願意投放至TVB，相信在8至9點等黃金時段，能同一時間面向百萬受眾的，香港只得TVB一間。

他解釋稱，部分行情較淡的行業，就未必考慮廣告加價；但對於行情較好的行業，就會想一些比較好的廣告投放方式，幫到做生意，例如《中年好聲音》就用通過「多姿多彩」的方式投放廣告，「客戶雖然畀錢多咗，但佢哋好開心，因為生意做多咗」。

主戰場延伸至大灣區 合作內地科企擁抱AI

TVB近年與內地密密合作，公司解釋稱，仍然會將香港作為主戰場「home market」，但這個範圍將會逐步延伸至大灣區，不僅有相似的文化背景，也有港商希望北上做生意，希望可以投放廣告給內地。此外，目前也有劇集，希望可以登陸內地的衛視黃金檔，面向整個中國市場。

此外，公司與內地科企也多有技術合作，包括華為、科大訊飛、騰訊（0700）、百度（9888）。許濤表示，公司去年已經開始非常關注AI，「Before deepseek」已經做出許多動作，例如香港小姐中加入AI效果，利用AI完成VO稿、字幕等，相信會全面擁抱AI。

電視廣播有限公司。（資料圖片）

國際業務考慮發展IP合作 縮電商業務慳成本

TVB的國際業務收入減少16%至2.97億元，由於全球不少地區的傳統版權及內容發行渠道，持續面臨下行壓力。公司副總經理陳樹鴻解釋稱，因為海外大環境較差，且多有盜版出現，就並不考慮增設海外頻道。

但他也提出，可以尋求IP方面的合作，彌補傳統內容授權減少的影響，例如馬來西亞有一些小的主題公園，TVB考慮將經典IP接入主題樂園或酒店，例如推出上海灘概念房，相信可以有所作為。

此外，對於電商業務，許濤表示，電商業務具備價值，但由於回報問題，會縮減規模至不足收入的5%，以此降本增效。財報期內，公司總營運成本減少15%至32.79億元，就多有因縮減電商業務規模貢獻。