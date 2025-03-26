中銀︰派季息增股東投資靈活性　研究回購　料港CRE市場待復甦

中銀香港（2388）公佈去年全年業績，股東應佔溢利增16.8%至382.33億元，並公佈派發末期股息每股1.419元，連同中期股息全年派息比率提升1個百分點至55%，並擬自今年起按季度宣派股息。



整體派息率維持40%至60%

管理層在業績會上表示，該行盈利錄得不錯增長，平均股東權益回報率按年也有所增長，為股東回報創造了基礎，派息率連續四年有所上升。該行奉行穩健派息政策，整體派息比率保持在40%至60%區間，而具體數值會考慮股東訴求、監管要求及應對風險形勢的變化。

至於提升派息頻率，主要目的是希望股東儘早收到股息回報，提升投資靈活性及穩定收益。而每季派息也是香港市場同業的很多的一種做法。至於正在研究股份回購，主要是因應香港公司條例的修訂，正在走內部審批流程及與監管溝通，其後會提交股東大會審批。

中銀 副董事長兼總裁孫煜。（資料圖片）

對香港房地產風險敞口2509億元

對於市場關注香港商業房地產貸款素質方面，管理層表示，面對持續高息的環境，香港地產市場特別是商業地產市場持續承壓，當中實力較弱規模小的房地產企業流動性持續緊張，但該行整體資產素質相對可控。

截止去年底，非內房的主要為香港房地產貸款總額約為2,509億元，按年下跌8.8%，佔整體貸款比重下降1.2個百分點至15%。從貸款結構上來看，主要是是在香港使用，近六成用於物業發展。客戶主要為大型藍籌企業，逾60%屬於上市公司，整體財務狀況屬穩健，淨借貸比率控制在較低水平。去年底不良貸款率為1.37%，按年有所提高，主要為受個別客戶影響。個別從事物業發展及投資的香港房地產企業，由於短期現金流受壓，撥款能力出現較大不確定性而降級，這些貸款基本以香港物業作為抵押。

中銀去年多賺近17%。（梁鵬威攝）

住宅樓價有望觸底企穩 視乎多個因素決定P息調整

展望今年，住宅樓價有望觸底企穩，商業地產市場則仍待復甦，該行會密切留意市況，在支持實體經濟的同時完善風險管控措施，充分撥備，確保資產質量優於市場平均水平。

息口方面，港息跟隨美息下調，但幅度並不一致，未來會視乎美元利率的變化、港元拆息的走勢，及自身的資產負債結構，來調整港元的最優惠利率。

該行貸款業務去年有所回落，但市場份額則有所提升，當中交通運輸、批發零售、科技資訊等細分行業，有不錯增長。個人貸款中按揭貸款也有所增長。

今年來看，市場大環境沒有特別大變化，挑戰和機遇並存，全球經濟下行風險有所提高，外部環境更嚴峻，銀行業也面對更多壓力，但內地經濟韌性仍強，政府推出擴大內需等政策，推動經濟。而香港對接國家發展戰略及惠港措施，也為本港經濟發展帶來機遇 。