中銀香港去年盈利增16.8%　末期息1.419元　擬今年起派發季度息

中銀香港（2388）公佈去年全年業績，錄得提取減值準備前之淨經營收入為712.53億元，年度溢利為391.18億元，按年分別增長8.8%及12.2%。股東應佔溢利為382.33億元，按年上升16.8%。平均股東權益回報率按年增長1.01 個百分點至11.61%。

董事會建議派發末期股息每股1.419元，連同中期股息，全年每股股息1.989元，股息按年增長19%，派息比率提升1個百分點至55%，並擬自2025年起按季度宣派股息。



截至2024年末，該行資產總額為41,944.08億元，較2023年末增長8.4%。客戶存款總額為27,242.21億元，較2023年末增長8.8%，客戶貸款總額為16,768.86億元，存貸款市場份額持續提升。該行又指山，貸存比率為61.55%，按年跌6.44個百分點。

淨利息收入增8%

該行表示，其把握市場利率周期走勢，動態管理資產及負債，帶動資產收益率上升，同時持續管控存款成本。調整外匯掉期因素後，淨息差按年擴闊1個基點至1.64%，淨利息收入為588.56億元，按年上升8%。淨服務費及佣金收入按年上升7.9%至98.93億元。財務及風險指標保持穩健，總資本比率為22%，一級資本比率及普通股權一級資本比率均為20.02%；流動性覆蓋比率及穩定資金淨額比率保持穩健且高於監管要求；成本對收入比率為 24.55%，減值貸款比率為1.05%，持續優於市場平均水平。