京東攻港　引爆電商戰　HKTVmall宣布4月1日起移除訂單自取門檻

京東（9618）等內地電商品牌攻港，作為本地電商一哥的HKTVmall亦不敢怠慢，隨即作出「反擊」。繼日與前京東隔空打「文宣戰」後，HKTVmall宣布從4月1日起移除所有訂單自取門檻，這場中港電商企業大戰，明顯升溫。



日前HKTVmall母公司香港科技探索（1137）副主席兼行政總裁王維基於Facebook上發帖文，指出京東App介面與HKTVmall介面極相似，又指出都幾好笑，堂堂京東的Apps，竟然八九成模仿我們HKTVmall，連圖案都「學」得似模似樣，把我們抬舉了。隨後京東發帖文，指出﹕「既然王生開咗個頭，我哋都好樂意同你比下邊個對客更好」，以免費上門安裝的方式應戰。

終於到HKTVmall出招。香港科技探索行政總裁（香港）周慧晶周四（27日）於記者會上表示，為應對內地平台競爭，從4月1日起移務所有訂單自取門檻。客戶下任何訂單後，均可以免費到O2O門址或合作提點提貨。

冀年內吸引數百商戶加入平台

公司亦制定發展策略以應對本港技術人才短缺，以及北上消費成新趨勢等現象。當中包括目標是在2027年底，辦公室員工中有15%內地人才，以助深入了解消費文化，同時邀請數百間內地商戶進駐HKTVmall，定價與內在內地網購平台一致。同時推出簡體版HKTVmall App，以吸引簡體中文用戶及內地遊客。

王維基於記者會上亦指出，「貨真價實」是最重要，「質量冇保證，扮平都冇用」；又指出平台今年會加大引進更多內地商戶進駐，貨源更多元化，為消費者提供更平價﹑優質的產品及服務。

被問及有關京東「買貴即賠」市場策略時，王維基明言﹕「冇用嘅市場策略，買完貴咗又要去追返，香港消費者冇咁得閒」。

公布業績後京東港澳Facebook發文「恭賀」

香港科技探索公布業績後，京東港澳於Facebook發帖文，指出﹕「恭喜 HKTVmall 毛利率超過 25%，利潤豐厚。京東自營毛利率只有 10% 左右，大家覺得邊個平啲呢？」

之後又再另一帖文，指出﹕「京東願意同香港同行一齊加油，為香港市民提供更好嘅商品、更低嘅價格、更好嘅服務。」