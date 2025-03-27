王維基發文指京東App與HKTVmall App極相似　京東︰多謝王生關注

京東（9618）砸錢攻港，除卻在旺角佈置巨幅廣告，緊挨豐澤、百老匯等鋪面；近來亦被本地「電商一哥」HKTVmall母企，香港科技探索（1137）行政總裁王維基發文炮轟，指其App頁面設計過分近似。



京東深夜發文回應稱，「既然王生開咗個頭，我哋都好樂意同你比下邊個對客更好」，以免費上門安裝的方式應戰。



王維基指出，「堂堂京東的Apps，竟然八九成模仿我們HKTVmall，連圖案都「學」得似模似樣，把我們抬舉了，多謝」。（資料圖片）

京東推免費上門安裝至6月底 迎戰王維基炮轟

京東港澳官方賬戶，於Facebook發文稱，「多謝王生 （@Ricky Wong）對京東的關注，我哋完全明白王生對於京東開拓香港市場的疑慮。不過京東嚟香港，唔係要同邊個鬥，而係想將真正的着數帶俾每一位香港街坊。 」

公司宣佈，從現在到6月底的大家電銷售旺季，所有香港客戶購買的京東自營家電，將免費上門安裝。

公司續稱，「我哋亦期待王生可以同我哋一樣，用實際行動為市民謀福利，讓香港消費市場更加繁榮興旺！」

京東正面回應王維基稱，既然王生開咗個頭，我哋都好樂意同你比下邊個對客更好。

王維基質疑京東APP撞樣

王維基此前指出，京東APP頁面設計難分真假，稱「堂堂京東的Apps，竟然八九成模仿我們HKTVmall，連圖案都「學」得似模似樣，把我們抬舉了，多謝」，暗諷公司頁面設計，過分近似。

其續指公司推出的「買貴就賠」服務，只包括百佳、惠康、百老匯和豐澤，反問為何不包括HKTVmall在內，「係睇我唔起，定抑或因為唔夠我哋平？」

京東本周公佈，「買貴就賠」等服務，即在京東落單後，如發現本地指定平台同款商品售價更高，則可申請補償，為去年宣佈的15億元投資香港的延續。

隨後京東便在旺角重金落廣告，巨幅廣告標語雖以劃線示意刪除，但仍可見其標語，「兩層樓的電器舖，唔賣得貴點交租?」，猶如正面「下戰書」。在旺角人流密集處，400米範圍內，就有八塊大型京東廣告，據市場人士測算，廣告投入將超過千萬元。