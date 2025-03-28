滙豐環球再唱好港股　調高恒生指數年底目標至25830點　續予增持

滙豐環球研究2個月內第2度上調恒生指數今年底目標。該行發表報告，將恒生指數今年底目標，由23870點調高至25830點，幅度約8.2%，維持香港、中國及印尼股市「增持」評級不變。



滙豐亦將國指目標由8800點調高至9620點，上調820點或9.3%。富時中國指數目標由27990點，調高3%至28830點。

該行指出，最近中國股票反彈，因人工智能(AI)等科技突破，由樂觀情緒推動，估值已經上升。至於市場今年預期盈利增長按年增約10%是保守共識預測，顯示出謹慎但樂觀前景。如果企業能提供盈利上調，將進一步推動市場反彈，並可能帶來意料之外的驚喜。

DeepSeek面世，震驚全球。（Reuters）

維持予台日星泰市場「減持」

滙豐表示，近期超過50%的資金流入內地股市，主要是與DeepSeek相關的行業，如互聯網和資訊科技板塊。這突顯市場目前對AI驅動機遇的強烈關注。但與去年9月或2023年疫情後市場反彈相比，此次反彈範圍顯得更加狹窄。從過往顯示，從特定行業(如此次科技行業)開始的市場反彈，通常會隨着信心增強而擴展到其他更為傳統行業，如消費品和銀行業等，如果此模式持續，未來可能會出現更廣泛市場參與，這通常是更持久且健康市場反彈特徵。

此外滙豐並將印度、日本、台灣等多個指數今年目標調低，維持台股、日股、新加坡及泰國股市「減持」評級。