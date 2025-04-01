小米挫半成 　SU 7撞護欄後爆燃釀3死　網傳車輛著火後無法開門

小米（1810）曾低見46.2元，最新報46.85元，跌4.8%，成交額為214.74億元。



綜合內媒報道，3月29日夜，有3人從湖北自駕小米su7到安徽，在德上高速樅陽至祁門路段發生事故。有網傳消息指車輛着火後車門無法打開，車中至少有兩人被「燒沒了」。

小米公司回應指，事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，稱將繼續全力配合警方工作，並與事故受難者家屬取得聯繫，全力協助善後事宜。

事故現場。（南方都市報）

事故經過。（正在新聞）

內地有網民發文指，3月29日晚，有3名女大學生駕駛小米SU7前往安徽池州，車輛在銅陵樅陽高速碰撞護欄後自燃，事故現場影片可見火光衝天。

內媒《正在新聞》報道，華瑞醫院醫護人員稱，趕到時前排兩人已經被「燒沒了」；樅陽縣殯儀館表示，事故發生後有兩具遺體送到殯儀館。《大河報》從銅陵市樅陽縣政府辦公室獲悉，該起事故造成3人身亡。

據《南方都市報》報道，有自稱車乘人員家屬的網友表示，「車輛撞擊護欄導致車門鎖死，電池爆燃，車上三人活活燒沒了。」

涉事車輛。（正在新聞）

涉事車輛。（南方都市報）

4月1日，銅陵市公安局交警支隊工作人員回應，事件在調查處理中。

小米回應事件。（微博）

微博 @小米公司發言人 於4月1日回應事件，稱據初步了解，事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km/h時速持續行駛。事發路段因施工修繕，用路障封閉自車道、改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速。隨後駕駛員接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可以確認的時速約為97km/h。