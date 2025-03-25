美網紅IShowSpeed來華直播　讚小米新車性價比：竟比林寶堅尼快？

美國知名Youtuber、頻道追蹤者多達3700萬的網紅IShowSpeed於3月24日前往中國舉行連續6小時的直播，他在直播時一度登上一輛小米上月發布的新車型號SU7 Ultra，當得知該車零售價僅約7萬元美金（約54萬港元），且速度甚至可比林寶堅尼快，他即時發出數下驚嘆聲，並驚訝稱：「這竟然比我的林寶堅尼快？」



IShowSpeed於24日前往中國後，開始長達6小時的直播。當直播進行到約4小時30分時，他登上一輛黃色、SU7 Ultra小米汽車的副駕駛座。

IShowSpeed其後表示自己想知道SU7 Ultra小米汽車最高能達到甚麼速度，但由於該路段有車速限制，他隨後只要求司機「一秒加速」。當司機踩下油門後，該車加速的性能隨即使IShowSpeed露出驚嘆的表情。

據巴基斯坦媒體The Express Tribune報道，SU7 Ultra小米汽車是一款高性能電動車，擁有1,526匹馬力，僅需1.92秒即可加速到每小時60公里。

其後，當司機告訴IShowSpeed該車的零售價，後者對該車型的性價比顯得非常驚訝，他反問道：「這輛車只售7萬美元？（相反），我的林寶堅尼可須要高達25萬美元！」

2025年3月24日，美國Youtuber、知名網紅IShowSpeed於前往中國進行連續6小時的直播時，一度登上一輛SU7 Ultra小米汽車，並對該車的性價比表示驚嘆。（YouTube@IShowSpeed）

IShowSpeed在預告自己即將赴華時，曾在留言後加上香港的區旗符號，令人猜測他是否即將前往香港：

另外，他又在直播途中半開玩笑回應觀看直播的網民指，自己即將與成龍合作，惟未有再作詳細解釋。