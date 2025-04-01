彭博︰新世界為875億元貸款增抵押品　Victoria Dockside再獲抵押

《彭博》引述知情人士報道，新世界發展（0017）於兩項貸款條件上做出讓步，使用一項已作為另一筆貸款抵押的貴重資產作為擔保。



知情人士表示，根據修訂後的條款，新世界將提供維港文化匯（Victoria Dockside）綜合項目，作為這兩筆總額為875億元（112億美元）的貸款次級擔保，並將其加入已包含約40個物業的抵押資產組合中。不過知情人士補充，條件以公司獲得一筆新的156億元貸款為條件，而維港文化匯將作為該新貸款的主要擔保。由於涉及私人事宜，知情人士要求匿名。

此安排將為上述兩筆貸款的貸方提供額外支持，但若涉及維港文化匯相關資產，這些貸方的優先權將低於新貸款的貸方。

新世界旗下項目維港文化匯。（梁鵬威攝）

報道指周企向貸款提供「安慰函」

新世界控股股東為鄭家純家族控制的周大福企業。知情人士透露，周企將為這兩筆貸款提供所謂的「安慰函」。安慰函通常由借款人的母公司或主要股東提供，以向貸方表明支持，但可能不具法律約束力。

新世界財務為市場人士關注，同時香港房地產市場仍處於低迷狀態。自今年1月以來，銀行因對其流動性狀況日益謹慎，一直與該公司進行反覆磋商。

新世界旗下項目維港文化匯。（梁鵬威攝）

知情人士指出，兩筆貸款目前包括634億元的部分，將為今年和明年到期的銀行借款再融資，240億元的部分，則用於償還2027年及以後到期的貸款。這使得貸款總額從最初提議的845億元增加到875億元。