彭博：新世界擬以Victoria Dockside為抵押　取得156億港元貸款

《彭博》引述消息指，新世界發展（0017）已提議將旗下最貴重資產之一、尖沙咀維港文化匯(Victoria Dockside)作為抵押，以獲得最多156億港元（20億美元）的額外貸款，以取得額外流動性。



知情人士稱，新世界近日向銀行發送了三年期貸款的擬議條款，並表示所得款項將用於提前償還、償付、購買或回購公司現有債務，但未做進一步詳細說明。

報道又指，新世界據悉進行上述貸款談判之際，其仍在就另外兩筆潛在貸款進行商討，從而為今年及以後到期的借款進行再融資。

彭博行業研究估算，以每方呎樓面3萬元計，設有高端商場K11 Musea的維港文化匯估值達880億港元(約113億美元)，佔新世界總資產約20%。

新世界發言人回覆《彭博》表示，公司繼續與包括債權人和債券持有人在內的利益相關者接觸，且正在討論符合其償債義務的持續融資選項。

維港文化匯是新世界位於九龍尖沙咀海濱核心區的旗艦商業資產，總建築面積約300萬平方呎，還容納了K11 Atelier、K11 Artus以及香港瑰麗酒店和瑰麗府邸。

2018年新世界中心重建完成，改名Victoria Dockside。（林若勤攝）

Victoria Dockside。（公司圖片）