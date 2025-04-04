特朗普關稅｜港三類股受重挫　專家籲忍手避險　阿里AI築護城河？

美國總統特朗普於當地時間周三（2日）宣布，對所有貿易夥伴的入口產品加徵對等關稅，其中中國的產品加徵關稅稅率達34%，並同步於下月取消香港及中國小額包裹（De Minimis）豁免關稅措施。新策力度超預期，環球股市應聲下跌，港股周四（3日）收市報22849點，全日跌352點，而美股災情更烈，道指、標指及納指分別瀉3.98%、4.84%及5.97%。



當中港股重災區集中在出口、電商及航運股，面對市場震蕩，不少散戶蠢蠢欲動，考慮是否應趁機「撈底」。對此，《香港01》邀請兩位專家就上述板塊進行分析，他們一致認為現時情勢風險過高，不宜貿然入場。



美國總統特朗普對中國產品加徵關稅34%，並同步取消香港及中國小額包裹豁免關稅措施。（Reuters）

恒指調整與全球經濟影響分析

距離上月恒指高峰24771點，至今收市報22849點，跌幅接近二千點。資深分析師溫傑指出，恒指之前已上升逾六千點，當前的調整屬於正常現象，他認為數字上可能還會進一步下調。此外，他指出特朗普的關稅政策強度超出預期，對全球經濟的影響也比預期更大。「中國的關稅加幅表面看似增加了34%，但之前已經加了20%，實際上總共達到了54%，同之前提到的可能加至60%相差無幾。」

他進一步分析，這次政策明顯也針對東盟國家，對中國的出口影響重大，進而影響經濟的供需。如果現時的關稅情況持續，預計將對全球股市，包括美股和港股，造成顯著衝擊，因而提醒投資者不要輕視這一點。

另外，黃國英資產管理創辦人黃國英則表示，現時恒指的表現並不算太差。「儘管壞消息不斷，但與其他市場相比香港的跌幅較少，至少現在大家認為中國不會成為第二個日本。」

港股三大板塊受重創 阿里AI光環成護城河？

特朗普此次公布對等關稅政策，受重創主要有出口、航運和電商股三大類股。對於有意「低撈」的投資者，兩位專家均表示「咪搞咁多嘢啦！」。溫傑進一步指出，如果關稅持續或惡化，加上美國經濟衰退，投資者將不再關注股市，轉而投資黃金和美國國債。

在電商股方面，黃國英表示會繼續看淡市場，但阿里巴巴（9988）例外。他認為，阿里巴巴的價值在於其AI主題，從長期來看，如果仍然相信中國的AI前景，可以考慮中長線投資。當被問及現階段是否為入手好時機時，他則答：「呢啲冇得講，AI領域的發展要看長期，但不要預期它會迅速上升。」

然而，溫傑則持相反觀點。他解釋，阿里巴巴短期內可能面臨風險，原因有二：首先是科技股目前處於回調期，其次該類股份仍受到政策影響，特別是阿里巴巴受中國小額包裹影響較大。

黃國英表示若相信中國的AI前景阿里巴巴（9988）仍有投資價值；溫傑則認為該股正處於風口位。（資料圖片）

避險首選科技ETF 可留意AI主題、潮玩及中特估

至於其他電商股、出口股及航運股，兩位專家再次強調「完全唔好掂」。溫傑提醒，這個月有許多長假期，應多觀望，再做決定。「可以趁係呢個假期睇下其他國家點樣反制，或者對於美國同埋內地經濟有什麼影響，唔係話隻股跌咗一日就要入手。」若投資者仍心思思想「低撈」，他建議選擇表面影響較小的資產，如科技指數ETF，「如果恒指上升，科技指數會上升得更多。」

至於黃國英則建議投資者可以關注AI主題類股、網紅消費品如泡泡瑪特（9992），以及中特估股。