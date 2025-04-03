特朗普關稅｜中國+1也遭殃　世界貿易呈兩極　學者：如囚徒困境

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對全球185個貿易夥伴徵收所謂的「對等關稅」（reciprocal tariffs）措施。



在特朗普總統自稱的「解放日」（Liberation Day）這天，全球貿易夥伴們可沒有感到「解放的喜悅」。他宣布了一項讓大家心頭一緊的「對等關稅」措施，彷彿在全球貿易舞台上投下了一顆震撼彈。這場關稅風暴不僅讓中美貿易關係再次成為焦點，更讓「中國+1」策略相關的第三國也無可避免地被捲入其中。究竟這場關稅戰會如何演變？《香港01》深入探討這場「攻城掠地」的戲碼，看看最終鹿死誰手。



特朗普向全球185個經濟體開徵對等關稅，具體關稅稅率如下：

是次措施中，中國被加徵額外34%的關稅，累積關稅是54%。如果進一步考慮2018至2019的301關稅（加權平均關稅稅率大約為12%），則累計對華有效關稅幅度可能在66%。301關稅不在本次對等關稅的豁免名單中，理論上它和對等關稅是不重疊的。但如果301被豁免，則對華關稅幅度為54%。

另外，轉運中國商品的「中國+1」（China plus one）策略相關的第三國也被波及，例如越南被課徵46%關稅、柬埔寨被課徵49%關稅。可以說是，特朗普重拳出擊中國貿易壁壘，關稅戰已達至頂峰。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

「中國+1」受累 渣打：今年中國出口佔GDP貢獻將下降

這場「攻城掠地」的戲碼，究竟是誰主沉浮？其實自從2018年至2019年的中美貿易戰以來，中國逐步實現了出口市場多元化，減少對美國的依賴。摩根資本管理早前一份報告指，從2017年到2023年，中國在美國的進口比重下跌了7.7%，而墨西哥、台灣、越南及歐元區的進口比重則有所上升。

與此同時中國出口在全球所佔比重實際上增加了兩個百分點，顯示中國透過將貿易目的地分散至新興市場，並利用轉口來繞過關稅。如今，「中國+1」關聯國家也被波及，可以預見中國出口將會受到掣肘。

渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔發表報告，認為美國加徵關稅不僅針對中國，也針對全球，尤其是對「中國+1」國家（例如越南46%、泰國36%、印尼32%）徵收更高的關稅，不僅可能導致中國對美國的直接出口大幅下降，還可能導致中國對美國的間接出口大幅下降。隨著淨出口對中國GDP的貢獻在2024年升至創紀錄的30%，這項貢獻在2025年有可能下降。

渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，對「中國+1」國家徵收更高的關稅，可能導致中國對美國的間接出口大幅下降。（資料圖片）

世界貿易呈兩極 最終鹿死誰手？

值得注意的是，世界貿易已形成兩極，中國順差萬億，美國逆差萬億。去年中國的貿易順差高達7萬多億人民幣（折合美元接近1萬億元），創下記錄。而美國的貿易逆差也達到約1萬億美元。

中國和美國處於貿易的相反面，無疑反映了中國產品具有市場競爭力，但過度依賴出口，也顯示進口疲弱、內需不足、產能過剩等問題，當外部貿易摩擦增加，貿易發展難具可持續性。同時，也不利於先進設備和技術的引入。難怪美國財長貝森特稱中國以出口抵銷國內經濟問題。

對於美國而言，極大的貿易逆差已存在多年，本土製造業基礎早已被削弱，同時美國消費者也習慣了低物價，最終關稅成本或轉嫁給美國消費者。

《BBC》分析指，關稅越高，企業會趨向尋找方法來抵消這些成本，例如更換供應商、推動商業夥伴分擔負擔，或提高對美國人的價格。因此可能增加了美國經濟衰退的風險，也增加了許多公司依賴美國銷售的境外經濟衰退的風險。

特朗普表示，希望避免關稅的公司可以直接在美國開展業務，但這並不是一個立竿見影的解決方法，因為眾所周知在美國招聘員工和設立工廠的成本很高。

中美貿易戰是兩國博弈。（Reuters）

學者：如囚徒困境 惟對本港出口影響不大

對於是次特朗普徵收「對等關稅」，澳門科技大學發展經濟學研究所所長、香港科技大學兼任教授雷鼎鳴認為，會造成兩敗俱傷的局面，仿彿博弈論中的「囚徒困境」，不過相信中國很快會作出行動反擊，最終鹿死誰手很難預測，但對中國出口及部分製造業肯定會造成影響，但影響也未必太大，始終過去在關稅戰中，中國出口在全球所佔比依然有所上升。

至於對香港影響，雷鼎鳴指，大約2017年開始，統計處不再公佈香港本地產品對美國出口的數據，但是近月有官員公開提到，去年本地產品出口到美國只有61億港元，（不包括轉口），佔本港GDP比重很低，所以美國關稅對港影響不大。