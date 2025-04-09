關稅戰｜阿里及京東瀉3%　美國加徵中港小額包裹稅額3倍至貨值90%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周簽行政令取消中國小額包裹（De Minimis）豁免關稅措施，並對從中國寄往美國800美元以下的貨物徵一定比例關稅。美國新聞網Axios報導，白宮最新於當地時間4月8日宣佈，將中國內地和香港的小包裹徵稅額翻3倍，從貨值的30%加到90%；進口商須繳付關稅為貨值的90%或75美元（約582港元），並在6月1日後升至150美元（約1,165港元），理由是中國政府實施了報復性關稅。



受到有關消息拖累，阿里（9988）曾低見95.7元，最新報99.3元，跌3.1%，京東（9618）跌3.1%，報133.3元，寶尊電商（9991）跌3.3%。



價值低於800美元的包裹此前享受「最低限度」的附加關稅豁免，這使得中國電商平台Temu和Shein能夠向美國消費者出售超低價商品。

2024年8月22日，圖為中國電商品牌Shein及Temu的標誌。（Reuters）

中國透過國際郵政網絡寄送的價值低於800美元的貨物，最初「需繳納相當於其價值30%或每件25美元（約194港元）的關稅」，並在6月1日後增加到每件50美元（約388港元）。