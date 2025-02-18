美國擬取消小額包裹免稅　Shein執行主席：仍有信心增長強勁

美國雖曾終止來自中國的低價電商包裹免稅待遇，且目前提高了對中國關稅，跨境快時尚巨頭希音（Shein）執行主席唐偉認為，公司依然「增長強勁」。



路透社報道，唐偉星期一（2月17日）致函股東，信心喊話強調希音將在美國這一主要市場的激烈競爭中維持優勢。

在路透社看到的信中，唐偉說：「雖然近期正面臨挑戰，但我們的增長依然強勁，這得益於我們能夠提供多樣化的時尚品，且始終維持親民價格。」

他指出，希音正為增強供應鏈、提高效率持續作出投資，以確保更快速、可靠的交付。

希音目前正努力在倫敦敲鐘上市，但美國總統特朗普決定對中國價值低於800美元（1074新元）的進口商品，結束「小額豁免」之舉，引發了市場對希音商業模式的擔憂。部分分析人士認為，希音與競爭對手PDD控股旗下的Temu，可能需要提高價格。

上述信件並無提到增長或財務數據。路透社致函尋求回應時，希音以及它的投資者紅杉資本、泛大西洋投資、布魯克菲爾德（Brookfield）等皆未給予答覆。

另一方面，有知情人士就希音上市情況向彭博社透露，希音正面臨估值下調至約300億美元的壓力，此前公司估值曾是該數額的三倍。有股東指出，為順利上市，調整估值是必要的。

回首過往，希音在2022年估值曾高達1000億美元，2023年的一輪融資中的估值則減至660億美元。彭博社去年1月報導，投資者在私人市場交易中，嘗試以450億的估值出售希音股份，這反映出投資者對希音的信心與興趣逐漸減弱。

除了特朗普政策，希音仍在供應鏈運營、勞工準則方面遭遇挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

