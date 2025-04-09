關稅戰｜會計師公會：業界危中有機 可從事稅務或企業重組業務

香港會計師公會公布，今年會在促進可持續發展、吸納及培育人才、提升國際影響力，以及推動行業數碼轉型，四大方面進行工作。



人才培育方面，會計師公會擬於今年內推出Certificate of Accounting and Business，為完成部分QP單元的學員頒發階段性證書，以肯定學員進展並鼓勵他們持續進修。

對於政府今年3月起擴大「人才清單」，新納入會計行業，會計師公會會長歐振興指出，公會已收到部分內地和海外人士查詢，本周五將隨勞福局局長孫玉菡出訪馬來西亞，宣傳香港會計界。

他又透露，公會理事會下月訪京，拜訪財政部、中證監及中國註冊會計師協會等，探討與內地業界合作的機遇。此外，今年推出的「出海清單」已涵蓋近80家本港會計師事務所，名單將於年內進一步擴展 。

美國總統特朗普（Donald Trump）近日對全球185個夥伴徵收「對等關稅」。（Reuters）

關稅戰令會計界危中有機

被問及關稅戰對市場及行業的影響，歐振興指，短期令金融市場波動，新股活動難免受到估值下跌影響，同時也可能影響部分經濟活動，繼而令企業經營存變數，相關會計專業服務需求受累。

不過，他又指，企業客戶對關稅相關的稅務諮詢有需求，例如企業客戶查詢會計師就搬遷生產線、獨資或合資等意見。又例如當經濟逆風時，會計師可以從事企業的業務或債務重組相關業務。在開拓不同地區市場時，業界亦可以協助企業做盡職審查及可行性報告。