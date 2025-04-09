特朗普關稅戰｜50歲視后淡定談股災　疫情起入市投資保守影響不大

美國總統特朗普（Donald Trump、又譯川普）「對等關稅」影響全球股市，台灣女星賈靜雯8日出石頭科技新品記者會，透露雖然手上有些股票，但她屬於「保守型」的投資客，直呼：「受災我真的還好。」



【圖輯】點圖放大看更多賈靜雯照片👇👇👇

+ 18

賈靜雯8日出石頭科技新品記者會，主動提及台股崩盤「綠光」（意即跌市），她被問及受災情況：「現在臉是否也綠綠的？」打趣反問：「現在誰不綠？」，不過，她透露從疫情期間才開始「進場」，屬於保守型的投資客，沒有投太多資金在股票，並沒有提及確切損失金額，但強調沒有蒸發到7、8位數（台幣）：

「受災我真的還好。」



【相關圖輯】特朗普關稅戰引爆全球股市暴跌！醫生揭驚人現象：結紮人數恐激增（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

她也透露，自己的股票投資主要是透過理財專員處理，所以沒有時刻關心股市走向，就當作是在存錢，但身邊朋友相當熱烈討論、哀嚎，雖然她也有入手台積電，不過，她認為現在不賣、損失還好；而針對老公修杰楷的投資狀況，她坦言沒有討論到此事，但「大家都影響了，他一定也有影響」，不過，她也表示修杰楷之前投資比較著重在酒上面。

【相關圖輯】特朗普「對等關稅」衝擊全球 美媒：四類生活用品或最受影響（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

她此次代言科技產品，直言修杰楷也喜歡做家事，笑說家裡有「科技產品」後，都搶不到家事可做，不過，她唯獨對碗盤清潔很要求，所以她會特別親自洗碗，她也分享女兒咘咘及波妞有整理的習慣：

「做家事是一個很好的時光，可以看到他們是什麼樣個性。」



賈靜雯曾憑《我們與惡的距離》獲得金鐘獎戲劇節目女主角獎，榮封視后。（《我們與惡的距離》劇照）

延伸閱讀：

羅慶生／「對等關稅」能讓美國再次偉大 還是鬧劇一場？

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】