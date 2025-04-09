關稅戰｜特朗普暫緩　道指高收2962點　納指飆12%　Tesla漲22%

中國宣布提高美國商品關稅至84%，以報復美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（9日）起對中國產品徵稅104%。歐盟同日公布，批准對價值約210億歐元（232億美元）的美國商品徵收關稅。全球關稅戰升溫，美股早段維持波動。



特朗普其後宣布，鑒於超過75個國家已展開談判尋求解決方案，決定批准對這些國家實施為期90天的「暫停」措施。措施適用於「對等關稅」，期間稅率降至10%，措施立即生效；但中國除外。受消息刺激，美股瘋漲，道指至收市升2,962點、納指飆12%，3大指數均創下多年來最大單日漲幅。



圖為2025年4月9日，交易員在紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月10日

【04:02】美股高收 Nvidia飆逾18% 美股七雄幾乎全升逾一成

道指收市報40,607.45點，升2,962.86點或7.87%，為2020年3月24日以來最大單日漲幅；納指收報17,124.97點，升1,857.06點或12.16%，為2001年1月3日以來最大單日漲幅，也是歷史第二大漲幅；標普500指數收報5,456.90點，升474.13點或9.52%，為2008年10月28日以來最大單日漲幅。日內道指最多曾跌369點或0.98%，標指最多曾跌34點或0.68%。

美股七雄全部急漲，其中Nvidia漲18.72％，為升幅最大道指成份股；蘋果漲15.33%、Meta升14.76%、Amazon升11.98%、微軟漲10.13%，Alphabet亦升9.68%；Tesla飆22.64%，每股收報272.10美元。

【04:02】中概股指數收漲4.5% 阿里巴巴升5%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升4.53%。其中，阿里巴巴升5.44%。

【03:40】油價金價約飆4% Bitcoin重上8.2萬美元

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報62.35美元，升2.77美元或4.65%。倫敦布蘭特期油收報65.48美元，升2.66美元或4.23% 。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,096.11美元，升113.95美元或3.82%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報82,283.85美元、24小時內升逾7%。

【03:19】美元指數下跌 兌日圓曾漲逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報102.91， 跌幅0.04%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.55 ，升0.88%；日內高見148.28，漲逾1% 。

【03:05】恒指夜期收市跌8點 低水84點

恒指夜市期指收報20,180點，跌8點或0.04%，較恒指收市20,264點，低水84點，成交60,010張。

【02:11】中概股轉漲逾4.4% 阿里飆近5%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新轉升4.41%。其中，阿里巴巴升4.78%。

【02:08】恒指夜期轉漲升226點

恒指夜市期指現報20,414點，升226點或1.12%，較恒指收市20,264點，高水150點，成交55,003張。

【02:01】道指重上4萬點大關 納指創2008年以來最大漲幅

截至本港晚上02時01分，道指報40,242點，升2,596點或6.90%；納指最新報16,814點，升1,546點或10.13%，創2008年10月以來的最大漲幅；標普500指數報5,385點，升402或8.08%。

多隻重磅科技股急漲，其中蘋果漲12.01%、Nvidia漲14.73％；Tesla飆17.40%。

【01:58】國際油價大幅反彈 紐約期油飆7%

紐約原油期貨暴漲7.00%，現報每桶61.62美元。布倫特原油暴漲6.00%，現報每桶65.03美元。

【01:41】中概股指數反彈3% 阿里巴巴升逾3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數最新漲3.11%。其中，阿里巴巴升3.63%。

【01:36】Tesla蘋果Nvidia均漲逾12%

截至本港晚上01時36分，道指報39,979點，升2,333點或6.20%；納指最新報16,738點，升1,470點或9.63%；標普500指數報5,379點，升396點或7.96%。

多隻重磅科技股急漲，其中蘋果漲12.85%、Nvidia漲14.56％；Tesla飆13.96%。

【01:31】道指急漲逾2000點

截至本港晚上01時31分，道指報39,738點，升2,092點或5.56%；納指最新報16,430點，升1,162點或 7.61%；標普500指數報5,289點，升306點或6.15%。

【01:03】美股3大指數急漲

截至本港晚上01時03分，道指報38,166點，升521.點或1.38%；納指最新報15,662點，升394點或 2.58%；標普500指數報5,065點，升82點或1.66%。

多隻重磅科技股急漲，其中蘋果、Nvidia同漲逾5％；Tesla飆6.46%。

【00:16】歐股下挫 英法德股市同挫3%

歐洲股市下挫，德國DAX指收報19,670.88點，跌609.38點或3.00%；英國富時100指數收報7,679.48點，跌231.05點或2.92%；法國CAC指數收報6,863.02點，跌237.40點或跌幅3.34%。泛歐Stoxx 600指數收報469.90，跌17.02點或3.50%。

圖為2025年4月7日，德國法蘭克福證券交易所。（Reuters）

本港時間4月9日

【23:52】道指回穩 納指漲近1%

截至本港晚上11時52分，道指報37,686點，升40點或0.11%；納指最新報15,410點，升142點或 0.94%；標普500指數報4,995點，升12點或0.25%。

【23:47】恒指夜期報19,678點 跌510點

恒指夜市期指報19,678點，跌510點或2.53%，較恒指收市20,264點，低水586點，成交39,321 張。

【22:53】Tesla蘋果Nvidia均漲逾2%

截至本港晚上10時53分，道指報37,402點，跌242點或0.64%；納指最新報15,328點，升60點或 0.40%；標普500指數報4,962點，跌19點或0.40%。

多隻重磅科技股反彈，其中Tesla、蘋果、Nvidia均漲逾2％。

【22:53】中概股指數跌逾1% 阿里巴巴跌逾3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數最新跌1.20%。其中，阿里巴巴跌3.16%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

【22:52】油價跌逾5% Bitcoin價格低於7.8萬美元

油價大幅下跌。紐約原油期貨現時每桶報56.43美元，跌3.15美元或5.29%；倫敦布蘭特期油每桶報 59.63美元，跌 3.19美元或5.08%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,457.80美元、24小時內跌逾1%。