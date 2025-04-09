美國關稅｜港府：香港郵政絕不代收所謂關稅　將公布停寄美國郵遞

總統特朗普對中港關稅加碼，香港政府今日（9日）回應稱，強烈反對和不滿美國向香港產品進一步加徵所謂對等關稅，以及由5月2日起取消香港產品的小額免稅待遇，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅，價值800美元或以下小額包裹會徵收相當於其價值90%或75美元(約585港元)的關稅。



政府發言人表示，「香港郵政絕不會代收所謂關稅」，暫時仍維持寄件往美國的郵遞服務，稍後會公布暫停處理寄件往美國郵遞服務的安排。



美國總統特朗普對中港關稅加碼。（資料圖片）

斥美嚴重破壞多邊貿易體制 「做法霸凌無理」

政府發言人表示，美國不再奉行自由貿易，肆意破壞國際共同建立的世界貿易組織規則，嚴重破壞多邊貿易體制及全球化進程，擾亂全球供應鏈，做法霸凌無理。

發言人表示，美國針對從來不設關稅的香港加徵所謂對等關稅，完全違反常理，脫離事實，充分突顯其為打壓對手的野蠻行為。

港府：港人有心理準備就美國霸凌無理行繳付高昂費用

發言人表示，美國由5月2日起取消香港寄往美國物品的小額免稅安排，繼續不停單方面修改政策，對市民造成極度混亂及不便，寄件往美國的香港市民需要有心理準備要就美方霸凌無理的行為因而繳付高昂的費用。

政府發言人表示「香港郵政絕不會代收所謂關稅」，暫時仍維持寄件往美國的郵遞服務。（資料圖片／吳綽詩攝）

港府：繼續密切審視 研按世貿組織爭端解決機制作出申訴

當局稱會繼續密切審視和評估美國違反公平貿易的單邊行為，並採取措施捍衞香港的合法權益，包括按世貿組織爭端解決機制作出申訴。同時政府會與商界保持緊密聯繫，共同應對美國的無理脅迫。

DHL：根據法規繼續處理進口美國貨件 密切留意有關情況

DHL Express回覆查詢時稱，將根據相關海關條例和法規，繼續處理進口美國的貨件，並將密切留意有關情況，協助客戶應對將於美國時間5月2日生效的變更。

政府發言人表示稍後會公布暫停處理寄件往美國郵遞服務的安排。（資料圖片／吳綽詩攝）

FedEx：客戶可利用物流運輸工具 了解最新發展

FedEx則表示，仍然專注於支援客戶適應最新的監管要求。FedEx重申擁有經驗豐富的清關和合規專家團隊，為220多個國家和地區進行貨物跨境運輸。客戶可以利用物流運輸工具，如FedEx Tariff Information Hub，隨時了解最新發展。