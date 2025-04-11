關稅戰｜茶飲店霸王茶姬啟動美國IPO　地緣政治及關稅列風險因素

正當中美關稅戰白熱化，以及美國政府據報進退中概股退市之際，內地珍珠奶茶連鎖店霸王茶姬正尋求在美國進行首次公開募股（IPO），募資4.11億美元（約31.88億元）。



內地茶飲品牌霸王茶姬攻港，於尖沙咀K11購物藝術館開店。（梁鵬威攝）

提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司將以每股26至28美元的價格發行1,468萬份美國存托股票（ADS）。按照文件中提供的已發行股票數量，發行價區間高端對應的該公司市值約33億美元。

文件顯示，鼎暉投資、RWC Asset Management、RWC Asset Advisors (US)、安聯環球投資亞太有限公司和歐力士亞洲資產管理旗下基金表示有意按IPO價格認購總計價值不超過2.05億美元的ADS。

地緣政治及關稅列風險因素

公司在文件中把地緣政治緊張局勢和關稅列入了風險因素，指出其所有產品均在中國生產，發往海外。該公司還承認，貿易衝突的進一步升級可能會打擊投資者對中國公司所發行證券的投資意願，並稱：「有報道稱，美國政府可能考慮對中國證券的交易實施更多限制甚至禁令」。

擁有逾6400家門店

文件顯示，截至2024年12月，霸王茶姬擁有6,440家門店，按年增長約83%。根據文件，創始人兼首席執行官張俊傑2017年創立這家公司，在IPO後將合計擁有89%的投票權。霸王茶姬IPO的牽頭行為花旗集團、摩根士丹利、德意志銀行和中金公司。其股票預計將在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為CHA。