特朗普關稅｜美前財長耶倫稱新一屆政府政策　具嚴重自我傷害性

美國總統特朗普大打關稅戰後，引發市場人士對美國經濟前景的憂慮。繼薩默斯後，另一名美國前財政部長耶倫亦表示，美國新一屆政府的經濟政策是她所見過的「最嚴重的自我傷害」行為。在加徵關稅等政策背景下，美國經濟陷入衰退風險已經上升。



耶倫於周四（10日）接受美國《有線電視新聞網絡》採訪時表示，美國現任政府的關稅政策可能讓美國普通家庭每年的支出增加近4,000美元。除關稅可能給消費者支出帶來負面影響外，美國經濟還面臨着巨大的不確定性衝擊。

耶倫說，「面對如此大的不確定性，哪家公司會進行長期投資呢？」投資支出和消費支出的減少很有可能引發經濟衰退。她又指出除關稅政策外，現任政府對社會保障署、國稅局等公共服務機構的削減，以及對醫療補助、食品救濟等政府項目的壓縮可能損害低收入家庭的利益，認為這一系列政策極具「破壞性」。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署對等關稅行政命令，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 在旁。（Reuters）

耶魯大學研究指美家庭平均損失4400美元

另一方面，美國耶魯大學預算實驗室日前發布的一項研究顯示，關稅將使美國家庭平均損失4,400美元。

研究人員表示，美國消費者面臨的總體平均有效關稅稅率為25.3%，為1909年以來的最高水平。報告顯示，長期來看，美國經濟將持續萎縮0.6%，相當於每年減少1,600億美元。此外，到2025年底，失業率將上升0.5個百分點，就業崗位將減少70萬個。

橋水達里奧。（Reuters）

此外，有鱷王之稱的對沖基金橋水創始人達里奧再次就關稅議題發表意見。他指出本周全球市場的巨震給投資者留下了一種創傷、震驚或恐懼的情緒。「這極大地影響了投資者對美國可靠性的心理和態度」他在接受採訪時說，又認為「本可以處理得更好的。」

在他看來，美元的走軟以及美國30年期國債相較於10年期國債的走勢值得關注，以觀察投資者是否開始捨棄這些長期以來被視為全球最安全的資產。他指出「事實上，我最擔心的是債券的基本供需狀況」