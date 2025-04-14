智安存｜自行鎖定存款防詐騙　14銀行季內試行　最遲年底全面落實

金管局在今年首季收到銀行相關的投訴有961宗，較去年第四季1057宗略有回落，但仍處高位，並高於去年同期的673宗。當中與詐騙相關的投訴個案達203宗，其中非授權交易有165宗，而授權交易有38宗，去年第四季有226宗、188宗及38宗，前兩者仍高於去年同期的174宗及86宗。



金管局副總裁阮國恒表示，鼓勵銀行盡早推出「智安存 」（Money Safe）或類似暫行措施，希望9月可正式推出，而由於有關措施涉及銀行系統更動，金管局並要求所有零售銀行不遲於今年底前全面落實「智安存」措施。而在銀行業界支持下，約14家零售銀行包括實體及數字銀行，將於今季內以暫行方式推出類似「智安存」的保護措施，當中3家發鈔銀行更表示可於本月內推出，提早支援客戶防騙。

智安存（Money Safe），讓客戶可以按自身需要，指定部分銀行存款受保護，而要動用這筆受保護存款時，需親自前往分行，或者透過視像（數字銀行），進行額外核實程序，一般需時3日，過後方可解除。

阮國恒表示，鼓勵銀行盡早推出「智安存 」或類似暫行措施，希望9月可正式推出，並不遲於今 年底前全面落實。﹙資料圖片﹚

三大發鈔行可月內試行 望9月正式推出

阮國恒指出，所有推出暫行措施的銀行均會向 65 歲或以上零售個人客戶提供「智安存」服務，多間銀行在暫行階段也可為其他零售個人客戶提供有關服務。客戶在暫行階段取消「智安存」的手續與正式落實時相同，需親身前往分行辦理，並由銀行職員進行有關核實程序。至於其他推行細 節，在暫行階段則會因應個別銀行的自身情況而略有不同，客戶可向自己的銀行查詢。

「智安存」措施涵蓋範圍主要包括零售銀行個人客戶，並適用於支票、儲蓄及定期戶口的港 元及主要外幣存款（包括聯名戶口）。客戶可按身需要決定是否使用「 智安存」， 及指定受 「智安存 」 保護的存款額。銀行將提供不同渠道以便客戶啟用「智安存」，包括分行、網上及 手機銀行等。

客戶可隨時取消「智安存」保護

受「智安存」保護的存款，在客戶未取消保護前 將不能經任何渠道 及以任何方式轉出（例如提款、轉帳、自動轉帳、常行指示、信用 卡及貸款還款，以及銀行費用等）。銀行可以因應本身營運安排自行決定以哪種模式提供「智安存」。 例如，在客戶現有的帳戶中劃撥開受保護金額，或為客戶開設獨立 帳戶等。受「智安存」保護的存款應繼續享有該存款在沒有「智安存」情況下的利息和優惠。

阮國恒表示，銀行在取得客戶指示，包括啟動、改動金額或取消後，應於三日內執行有關指示，並通知客戶。（資料圖片）

客戶並可以隨時取消「智安存」保護，完成取消程序後便可以隨時動 用該筆存款。金管局要求銀行以反詐騙為重點執行嚴謹核實程序。以現時欺詐及騙 案的情況而言，認為由分行職員進行有關核實程序能最有效地 協助客戶發現可疑情況。

銀行應在三日內執行客戶指示

如在特殊情況下，客戶無法到分行取消「智安存」，銀行亦須採取 同樣有效的其他措施（例如 透過視像通訊進行額外 的核實程序）， 以確保客戶受到保障。

由於「智安存」對客戶而言概念比較新穎，因此金管局要求銀行在客 戶要求使用「智安存」時，必須清晰及充分地向客戶解釋保護詳情、 運作以及取消流程，尤其要特別提醒客戶需要維持充足的資金以應付日常及其他突發需要。當客戶取消「智安存」保護時，銀行也必須充分地解釋取消後可能 出現的後果。銀行在取得客戶指示，包括啟動、改動金額或取消 後，應於三日內執行有關指示，並通知客戶。